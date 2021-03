Anleitung: Mac mit Apple-Prozessor vollständig löschen

Bereits nach der Markteinführung der ersten Rechner mit Apple-Prozessoren haben wir darauf hingewiesen, dass bei diesen Rechnen die klassischen Tastenkombinationen beim Systemstart nicht mehr zur Verfügung stehen. Stattdessen lässt sich durch Drücken und Halten des Ein-/Ausschalters während des Startvorgangs ein neues Menü mit den sogenannten „Startoptionen“ laden. Hier stehen dann verschiedene Reparatur-, Analyse- und Wiederherstellungswerkzeuge zur Verfügung.

Auch das vollständige Löschen von Rechnern mit Apple-Prozessoren erfordert teilweise andere Schritte, als Mac-Besitzer dies bislang gewohnt sind. Aus diesem Grund hat Apple nun eine ausführliche Anleitung (derzeit nur englischsprachig verfügbar) veröffentlicht, in der das Löschen eines Mac mit Apple-Prozessor Schritt für Schritt erklärt wird. Hilfreich ist dergleichen beispielsweise dann, wenn man seinen Computer zurückgeben oder verkaufen will. Auch zu diesem Thema hält Apple übrigens ausführliche Empfehlungen in Form einer sieben Punkte umfassenden Checkliste bereit.

Wie man einen Mac mit Apple-Prozessor löscht

Wer nun seinen Mac mit Apple-Prozessor vollständig löschen will, sollte zuvor am besten eine vollständige Datensicherung machen und hält nach einem anschließenden Neustart den Ein/Ausschalter so lange gedrückt, bis die „Startoptionen“ angezeigt werden. Hier klickt ihr auf „Optionen“ und dann auf „Fortfahren“. Möglicherweise müsst ihr euch an dieser Stelle zusätzlich als lokaler Nutzer mit Admin-Rechten und eurer Apple-ID anmelden. Im nächsten Fenster startet ihr dann das Festplattendienstprogramm.

Auf der linken Seite des Programmfensters wählt ihr anschließend die eingebaute Festplatte „Macintosh HD“ aus und startet den Löschvorgang mithilfe der entsprechenden Taste in der Menüleiste. Standardmäßig verwendet ihr hier am besten „Macintosh HD“ als Name und das Format APFS.

Nach Abschluss des Vorgangs sollte der Mac neu starten. Anschließend könnt ihr oder der neue Besitzer macOS nach dieser Anleitung neu installieren.