AnkerMake M5: Vollmetall-Düsenset für den 3D-Drucker erhältlich

Das Zubehör-Teil lässt sich ab sofort auf der Webseite des Anbieters ordern . Offiziell mit einem Verkaufspreis von 39,99 Euro ausgezeichnet, gewährt Anker seinen Bestandskunden einen Anfangsrabatt zum Verkaufsstart in Höhe von 30 Euro, gibt das Bauteil also für nur 9,99 Euro ab. Der Code, der zum Einlösen des Preisnachlasses benötigt wird, wird dabei automatisch auf der Webseite des Vollmetall-Düsenset dargestellt.

AnkerMake M5C ist bereits ab Werk mit einem „All-Metal Hotend“ ausgestattet. Das vollmetallische Bauteil für den Extruder ist in der Lage mit Temperaturen bis zu 300° Celsius zu drucken und soll dank Edelstahlfertigung vor Alterungsproblemen gefeit sein. Ab sofort bietet Anker ein vergleichbares „All-Metal Hotend“ auch für den AnkerMake M5 an.

