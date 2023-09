Apple bietet neuen USB-C-zu-Lightning-Adapter an

Zuletzt verabschiedete sich Apple 2021 vom 30-Pin-Dock-Connector und bot damals ebenfalls einen Adapter an, mit dem ältere 30-Pin-Kabel am neuen Lightning-Port weiterhin genutzt werden konnten.

Apple gibt als möglichen Einsatzzweck die weitere Nutzung vorhandener Lightning-Ladekabel zum Aufladen der eigenen Geräte an. Ein USB-C-zu-Lightning-Kabel könnte sich mit Hilfe des neuen Adapters an ein USB-C-Netzteil anschließen und zum Laden von iPhone oder iPad nutzen lassen. Unabhängig vom angeschlossenen Netzteil ist die Ladeleistung dann jedoch au maximal 24 Watt gedeckelt.

