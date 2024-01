AnkerMake 3D-Drucker: Produktion der Mehrfarboption scheitert

Der Technologiekonzern Anker ist nicht nur als Anbieter von Ladelösungen, Projektoren, Powerstations und Kopfhörern aktiv, sondern mit der Marke AnkerMake auch im Bereich der 3D-Drucker aufgestellt. Seit 15 Monaten bietet der Konzern eigene 3D-Drucker an, die sich an ambitionierte Einsteiger richten.

Die Modelle AnkerMake M5 und AnkerMake M5C setzen funktional auf die gleiche Architektur, unterscheiden sich jedoch in Ausstattung und Preis. Beide Geräte können jeweils eine Filament-Rolle aufnehmen, die einfarbige Druckergebnisse ermöglicht beziehungsweise einen manuellen Eingriff voraussetzt, um Druckprojekte in mehreren Farben auszugeben.

Mehrfarboption „V6 Color Engine“

Um hier mehr Flexibilität anbieten zu können, hat Anker im Frühjahr 2022 die Mehrfarboption „V6 Color Engine“ angekündigt und auf dem Kickstarter-Portal zur Schwarmfinanzierung zur Vorbestellung freigegeben.

Geplant war eine automatische Filamentverwaltung, die bis zu sechs Spulen mit unterschiedlichen Farben aufnehmen könnte und die Drucker des Anbieters in die Lage versetzen würde, neue Druckprojekte in mehreren Farben auszugeben. Der automatische Wechsel der aktiven Rollen sollte zudem auch Unterbrechungen bei großen Druckprojekten oder der Fertigung großer Stückzahlen vermeiden. Die „V6 Color Engine“, so der Plan des Anbieters, sollte sich vollautomatisiert um den Wechsel leerer Filament-Spulen kümmern.

Jetzt, knapp zwei Jahre nach dem Start der Vorbestellungen, hat Anker das Projekt eingestellt. Während der Fertigung sei man mit unüberwindbaren Problemen konfrontiert worden, die jetzt zur Einstellung des Projektes geführt hätten.

Vorbesteller erhalten (mehr) Geld zurück

Laut Anker habe man nach umfangreichen technischen Untersuchungen und internen Diskussionen festgestellt, dass die grundlegenden Probleme nur durch eine erhebliche Aufwertung und Optimierung der Hardware gelöst werden könnten. Dies hätte allerdings bedeutet, dass man komplett von vorne hätte beginnen müssen.

Dies werde man jedoch nicht tun, stattdessen würden alle Ressourcen in die Entwicklung anderer Produkte umgeleitet. Unterstützer würden die angezahlten 299 Dollar wahlweise vollständig (plus 30 Dollar zusätzlich) zurück erhalten oder könnten sich stattdessen einen Gutschein in Höhe von 600 Dollar für das nächste, noch unbekannte AnkerMake-Projekt sichern.