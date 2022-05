AnkerMake M5 3D: Mehrfarboption für den 3D-Drucker erhältlich

Anker hängt die Messlatte für seinen Einstieg ins 3D-Drucker-Segment hoch. So soll der AnkerMake M5 mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten, intelligenten Funktionen und hochwertiger und ansprechender Verarbeitung punkten. Dazu zählt nicht zuletzt eine in den Drucker integrierte HD-Kamera mit KI-Funktionen, mit deren Hilfe gängige Fehler und Probleme automatisch erkannt werden sollen.

Anker weist im Zusammenhang mit der Ankündigung darauf hin, dass man das Zubehör auf entsprechende Wünsche von Kundenseite hin in Angriff genommen hat und mit einer Auslieferung im Januar 2023 zu rechnen ist. Der Drucker selbst soll bei den ersten Käufern noch in diesem Jahr eintreffen.

Wer den AnkerMake M5 bereits auf Kickstarter gebucht hat, kann die neuen Zubehöroptionen auch nachträglich noch zu vergünstigten Preisen zu seinem Paket hinzufügen. Die Option steht als Erweiterung zur Verfügung, wenn ihr auf der Projektseite zunächst die Option „Finanzierungsbeitrag verwalten“ und dann „Finanzierungsbeitrag ändern“ auswählt (falls ihr Kickstarter auf Englisch verwendet, müsst ihr nach den Optionen „Manage your pledge" und "Change your pledge“ suchen).

