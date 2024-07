Anker SOLIX: Stromabgabe künftig auch per Smart Plug steuerbar

Nachdem EcoFlow und Zendure dergleichen bereits im Programm haben, und Jackery kürzlich mit einer Neuankündigung zur Stelle war, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch Anker seine Solarspeicher um eine entsprechende Lösung erweitert. Jetzt ist klar, dass es nicht mehr lange dauert, bis Anker seinen eigenen Smart Plug in den Handel bringt.

Zu früh veröffentlichte Support-Dokumente enthalten bereits umfassende Informationen zum anstehenden Anker SOLIX Smart Plug. Die Steckdose wird sich mithilfe der Anker-App mit den Solarsystemen des Herstellers verknüpfen lassen und dann wohl mit den von konkurrierenden Firmen bereits angebotenen Smart Plugs vergleichbar in der Lage sein, die Stromabgabe der SOLIX-Systeme direkt anhand des Leistungsbedarfs von angeschlossenen Verbrauchern zu steuern.

Unterm Strich handelt es sich beim SOLIX Smart Plug um eine Schaltsteckdose mit Verbrauchsmessung, die in der Lage ist, mit den SOLIX-Systemen zu kommunizieren und die Leistungsabgabe der ins System integrierten Akkus (oder während der Erzeugungszeiten auch der Wechselrichter) bedarfsabhängig zu steuern.

Verbrauchsabhängige Leistungsabgabe des SOLIX-Systems

In der Praxis wird sich die Smart-Plug-Lösung von Anker SOLIX dann wohl zwischen den beiden bislang schon vorhandenen Optionen zur Steuerung der Leistungsabgabe einsortieren. Standardmäßig hat man die Möglichkeit, den Grundbedarf der eigenen Wohnung in der App zu hinterlegen und so die vom System ans Hausnetz abgegebene Leistung zu steuern. Diese recht statische Lösung kann man dadurch verfeinern, dass man mehrere unterschiedliche Zeit-Slots vorgibt, beispielsweise benötigt man am Abend sicher mehr Strom als zu nachtschlafender Zeit.

Die genaueste und vor allem den kompletten Verbrauch exakt umfassende Variante ist dagegen das ebenfalls von Anker erhältliche SOLIX Smart Meter. Das Zubehör muss in den Sicherungskasten eingebaut werden und kann das System dann anhand von exakten Echtzeitwerten zum Stromverbrauch steuern.