Der „udm=14“-Trick: Wieder schlanke Google-Suchergebnisse

In den Vereinigten Staaten ist Google vor kurzem dazu übergegangen, die Suchergebnisse durch Inhalte zu ergänzen, die von künstlich intelligenten Algorithmen erstellt werden und Inhalte aus dem Web direkt in der Google-Suche darstellen – ein Durchklicken zur Quellseite soll so langfristig vollkommen überflüssig werden.

Suche nach „Iran“

Mit Einführung der künstlich-intelligenten Ergebnisse, die in Deutschland bislang noch nicht ausgeliefert werden, hat Google auch eine reine Websuche an den Start gebracht, die ausschließlich klassische Suchergebnisse liefert.

Für amerikanische Nutzer, die eine Rückkehr zur herkömmlichen Google-Suche ohne KI-generierte Ergebnisse wünschen, bietet Google jetzt den neuen „Web“-Bereich an. Dieser entfernt nicht nur die künstlichen Intelligenz-Inhalte, sondern auch alle Sofort-Antworten, die großen Ergebnis-Karten und sogenannte „Featured Snippets“.

Beispiel: Die Suche nach „Bayern München“

Zwar gibt es bislang keine offizielle Möglichkeit, den neuen „Web“-Bereich als Standard für neue Suchanfragen festzulegen, um in den „Web“-Bereich zu gelangen, reicht es jedoch aus, der Such-Adresse den Parameter „udm=14“ mit auf den Weg zu geben. Die Unterschiede der jeweiligen Ergebnis-Seiten fallen dabei eklatant aus.

Suche nach „Bayern München“

Eigene Suchmaschine anlegen

Aktuell ist unklar, wie lange Googles schlanke Websuche noch zur Verfügung stehen wird. Solange der „udm=14“-Trick noch funktioniert, könnt ihr euch in eurem Browser eine neue Suchmaschine anlegen, die neuen Suchanfragen standardmäßig den zusätzlichen Parameter mit auf den Weg gibt und so für saubere Ergebnisseiten sorgt.

In Chrome lassen sich neue Suchmaschinen etwa im Bereich Einstellungen > Suchmaschine > Suchmaschinen und die Website-Suche verwalten > Website-Suche > Hinzufügen erstellen.

Weist der neuen Suchmaschine eine beliebige Abkürzung zu und nutzt die folgende Adresse: https://www.google.com/search?q=%s&udm=14