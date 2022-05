Anker PowerConf C200: 2K-Kompakt-Webcam erstmals mit Preisnachlass

Die Webcam lässt sich auf allen Macs nutzen, auf denen mindestens macOS High Sierra 10.13 installiert ist und besitzt eine automatische Helligkeitskorrektur sowie einen gesonderten Betriebsmodus für den Einsatz in schlechten Lichtverhältnissen. Der Sichtwinkel lässt sich in drei Stufen zwischen 65°, 78° und 95° anpassen, duale Mikrofone sorgen sich um das Durchreichen der Audiospur, die durch eine KI-Geräuschisolierung optimiert werden soll.

Die seit Ende März in Deutschland erhältliche Webcam PowerConf C200 wird heute erstmals mit einem Preisnachlass angeboten, der den bislang gültigen Verkaufspreis von 79,99 Euro um 12 Euro auf nur noch 67,99 Euro reduziert. Einzige Voraussetzung zur Beanspruchung des günstigen Preises ist die Eingabe des Coupon-Codes brightyoude an der Kasse des Online-Händlers amazon.de.

