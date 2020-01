Anker kündigt kabellose Variante der eufy Security Video Türklingel an

Nachdem Anker vergangene Woche den Verkaufsstart seiner kabelgebundenen Video-Türklingel in Deutschland für Februar angekündigt hat, soll nun auch eine drahtlose Variante folgen. Der Hersteller will seine zweite, mit integriertem Akku ausgestattete eufy Security Video Türklingel noch im ersten Quartal 2020 hierzulande in den Handel bringen.

Die technischen Eckdaten der kabellosen Version sind im weitesten Sinne mit dem verdrahteten Modell vergleichbar. Beide Türklingeln haben eine 2K-Kamera mit Weitwinkelansicht integriert und können Menschen von Tieren oder Fahrzeugen unterscheiden, um unnötige Warnmeldungen zu verringern. Für die Speicherung der Videos ist kein Cloud-Abonnement erforderlich, die Aufnahmen werden lokal vorgehalten.

Der im neu vorgestellten Modell integrierte Akku macht die Verdrahtung und einen vorhandenen Klingeltrafo überflüssig. Anker zufolge kann die Video-Türklingel mit einer Ladung bis zu 180 Tage betrieben werden.

Bei beiden Modellen will sich der Hersteller aktuell nicht zum Thema HomeKit äußern. Anker kündigt für die beiden eufy Security Video Türklingeln lediglich die Kompatibilität mit Alexa und dem Google Assistant an. Ein nachträgliches HomeKit-Update ist wie wir es bei den Sicherheitskameras von Eufy gesehen haben durchaus möglich. Wer auf Nummer Sicher gehen will, wartet besser noch ab und entscheidet sich erst, wenn die Funktion offiziell angekündigt ist.

Den Preis für die drahtlose Version der eufy Security Video Türklingel gibt Anker mit 199 Euro an, die kommenden Monat erhältliche Klingeldraht-Variante soll 169 Euro kosten.