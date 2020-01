Eve Water Guard: HomeKit-Wassersensor kann vorbestellt werden

Der im Herbst von Eve vorgestellte, mit HomeKit kompatible Wassersensor „Eve Water Guard“ ist jetzt in Deutschland erhältlich. Der Hersteller bietet das Gerät jetzt zum Preis von 79,90 Euro zur Vorbestellung an.

Der Wassermelder wird in die Steckdose gesteckt und ist mit einem zwei Meter langen Kabel ausgestattet, das in voller Länge als Sensor agiert und bei Bedarf auf bis zu 150 Meter verlängert werden kann. Angesichts der Tatsache, dass die Stromversorgung über die Steckdose erfolgt, ist uns allerdings unverständlich, warum Eve hier auf Bluetooth statt WLAN setzt. Einer der wichtigsten Verwendungszwecke für ein solches Gerät wären neben der Spülmaschine auch die Waschmaschine, und die steht nun mal nicht selten im Keller, also weit weg von einem Apple TV oder HomePod. Somit wird nicht selten die Anschaffung eines Bluetooth Range Extenders erforderlich sein. Eve bietet dergleichen mit dem Eve Extend seit geraumer Zeit selbst an.

Grundsätzlich gefällt uns das Konzept des Eve-Wassersensor dennoch, kann das Gerät dank integrierter 100-dB-Sirene und Warnleuchte doch auch unabhängig von einer aktiven HomeKit-Verbindung agieren und warnen. Der Steckdosenplatz sorgt für eine wartungsfreie Stromversorgung und die integrierte Sirene macht sich im Schadensfall vermutlich schneller und deutlicher bemerkbar, als eine Push-Mitteilung auf dem iPhone. Die HomeKit-Integration bietet allerdings zusätzlich die Möglichkeit, die Wasch- oder Spülmaschine mithilfe einer schaltbaren Steckdose im Schadensfall direkt außer Betrieb zu nehmen.

Im Onlineshop von Cyberport kann der Eve Water Guard zum Preis von 79,90 Euro vorbestellt werden, als Verfügbarkeitsdatum wird der 13. Februar genannt. Amazon listet den Eve Water Guard Produkt ebenfalls schon, nennt mit 94,55 Euro derzeit aber noch einen falschen Preis.