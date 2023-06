Anker kündigt Akkus für Balkonkraftwerke und Solaranlagen an

Konkrete Informationen zur Verfügbarkeit und den Preisen will Anker zu einem späteren Zeitpunkt noch in diesem Jahr nachliefern.

Abzuwarten bleibt allerdings, wie das Solarbank-System von Anker im Detail funktioniert. Nachdem was wir vorab vom Hersteller erfahren konnten, ist keine Intelligenz wie etwa bei der PowerStream-Lösung von EcoFlow vorhanden, sondern der Nutzer muss per Knopfdruck auswählen, wenn die Energie aus dem Speicher freigegeben werden soll.

Standardmäßig speichert die Anker Solix Solarbank bis zu 1.600 Wattstunden an Energie. Optional lassen sich auch zwei der Geräte koppeln und die gesamte Speichermenge so auf 3.200 Wattstunden erhöhen. Die Solix Solarbank setzt auf gewöhnliche Photovoltaik-Steckverbinder und lässt sich Anker zufolge somit auch in Verbindungen mit bereits vorhandenen Balkonkraftwerken anderer Hersteller nutzen.

