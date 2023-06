Apples MediaExtension-Framework will Medienunterstützung von macOS verbessern

Mit dem neu für macOS 14 angekündigten MediaExtension-Framework schafft Apple die Basis für Anwendungen, mit deren Hilfe sich Videoformate verwenden lassen, die das Mac-Betriebssystem von Haus aus nicht unterstützt. Der Entwickler Sindre Sorhus erinnert damit verbunden nachvollziehbar an die einst unter Mac-Nutzern bekannte und beliebte, auch als „Schweizer Taschenmesser für QuickTime“ bekannte Anwendung Perian.

It looks like someone could make a modern Perian for macOS 14, to support more video formats: https://t.co/xbkbImFoWO

— Sindre Sorhus (@sindresorhus) June 11, 2023