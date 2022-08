E-Rezept: Deutschland-Rollout schrittweise ab 1. September

Nun jedoch ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nicht nur beim Bundesweiten Rollout, sondern auch bei der finalisierung der begleitenden Smartphone-Applikation . Diese beherrscht seit ihrem letzten Update endlich die Verwaltung von Profilen und macht es so möglich, die E-Rezepte jüngerer und älterer Familienmitglieder ohne technische Affinität auf den eigenen Gerät mitzuverwalten.

Für die stufenweise und steigende Verbreitung des E-Rezepts wurden für die ersten beiden Regionen […] drei Erfolgskriterien beschlossen. Diese beinhalten, dass von der Gesamtzahl aller Verordnungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel in jeweils beiden Gebieten 25 Prozent als E-Rezepte ausgestellt werden müssen. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Patient:innen dort über das E-Rezept informiert wurden. Die Quote von Patient:innen, die aufgrund von Fehlern beim E-Rezept zur Praxis zurückkehren mussten, um sich ein Muster 16 Formular als Ersatz geben zu lassen, muss ferner unter drei Prozent liegen.

Das deutsche E-Rezept startet in den beiden Regionen Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe, im Erfolgsfall sollen anschließend sechs weitere Regionen folgen, die allerdings erst noch bestimmt werden müssen. Hat auch hier alles geklappt, startet das E-Rezept in ganz Deutschland.

