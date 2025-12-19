ifun.de — Apple News seit 2001. 45 399 Artikel

Auch Space One Pro mit deutlichem Preisnachlass

Zwei mit ANC: Soundcore Q20i aktuell für nur 30 Euro erhältlich
Aktuell sind gleich zwei Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling aus dem Hause Anker deutlich günstiger als sonst zu haben. Neben dem Soundcore Q20i, der derzeit für rund 30 Euro angeboten wird, ist auch das aktuelle Flaggschiff des Herstellers, der Soundcore Space One Pro, spürbar im Preis reduziert.

Q20i Square

Anlass genug, beide Modelle noch einmal in den Blick zu nehmen.

Günstiger Einstieg mit ANC, App und Kabelanschluss

Der Soundcore Q20i positioniert sich als preislich attraktiver Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Zum Einsatz kommt ein hybrides Noise Cancelling, das interne und externe Mikrofone kombiniert, um Umgebungsgeräusche zu erfassen und zu reduzieren. Um die Wiedergabe sorgen sich zwei 40-Millimeter-Treiber, ergänzt durch eine Bassanhebung, die tiefe Frequenzen stärker betont.

Q20i Specs

Neben der kabellosen Verbindung per Bluetooth lässt sich der Q20i auch per AUX-Kabel betreiben. Geladen wird über USB-C. Über die Soundcore App können Nutzer den Klang per Equalizer anpassen und zwischen verschiedenen Betriebsmodi wie Geräuschunterdrückung und Transparenz wechseln. Zudem unterstützt der Kopfhörer die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten, etwa um bequem zwischen iPhone und MacBook zu wechseln.

Multipoint Q20i

Ebenfalls erwähnenswert ist die Akkulaufzeit. Mit aktivem Noise Cancelling sind laut Hersteller bis zu 40 Stunden Nutzung möglich, ohne Geräuschunterdrückung bis zu 60 Stunden. Die Schnellladefunktion sorgt dafür, dass bereits wenige Minuten am Ladekabel mehrere Stunden zusätzliche Wiedergabe ermöglichen.

Produkthinweis
soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active Noise Cancelling, 40h Spielzeit im... 29,99 EUR 49,99 EUR

Space One Pro mit deutlichem Preisnachlass

Auch das aktuelle Topmodell von Soundcore ist derzeit günstiger zu bekommen. Die Soundcore Space One Pro werden mit einem Preisnachlass von rund 35 Prozent angeboten und kosten aktuell 129 statt 200 Euro.

Spcae One Pro

Sie bieten ein adaptives aktives Noise Cancelling, sechs integrierte Mikrofone, eine faltbare Bauweise sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden. Zusätzlich werden hochauflösende Bluetooth Codecs wie LDAC unterstützt.

Damit lassen sich aktuell sowohl der Einstieg in Ankers Noise Cancelling Portfolio als auch der Griff zum besser ausgestatteten Modell zu einem reduzierten Preis mitnehmen.

Produkthinweis
soundcore by Anker Space One Pro Kabellose Kopfhörer, Adaptives aktives Noise Cancelling, 6 Mikros, Faltbar bequem, 60h... 129,00 EUR 199,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
19. Dez. 2025 um 12:42 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Ich hatte den Q20i letztes Jahr für einen Flug gekauft. Leider funktioniert Noise Cancelling nur per Bluetooth, aber nicht mit Kabelverbindung am Bord-Entertainment System. War somit für den Flug wertlos. Aber sonst gut für den Preis.

