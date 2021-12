Analogue Pocket: Das Game-Boy-Revival lässt sich wieder vorbestellen

Alternative Spielkonsolen haben angesichts der derzeitigen Chip-Krise einen schweren Stand. So haben wir schon über die Verzögerungen bei der Mini-Konsole Playdate berichtet und auch das Projekt Analogue Pocket kommt nur mäßig in die Gänge. Bereits 2019 vorgestellt, war die war die erste Ladung im vergangenen Jahr sofort ausverkauft. Jetzt bieten die Entwickler ihre Konsole wieder zur Vorbestellung an und haben damit verbunden auch die erfreuliche Nachricht, dass ältere Vorbestellungen seit dieser Woche ausgeliefert werden.

Analogue Pocket dürfte insbesondere alte Game-Boy-Zocker glücklich machen. Mit dem Gerät lassen sich – sofern bei euch vorhanden – all die alten Game-Boy-Spiele verwenden, obendrauf ist die kleine Konsole auch mit den Cartridges von Game Gear, Neo Geo Pocket Color und Atari Lynx kompatibel.

Analogue Pocket orientiert sich am klassischen Design von Kompaktkonsolen, wertet diese aber mit zeitgemäßen Funktionen auf, so lassen sich bis zu vier Controller über Bluetooth, USB oder in Verbindung mit dem optional erhältlichen Dock auch WLAN verbinden. Der 3,5 Zoll große Bildschirm des Geräts ist den Entwicklern zufolge besonders robust und der integrierte Akku soll bis zu zehn Stunden Spielspaß ermöglichen.

Der Preis für die Vorbestellungen ist mittlerweile von 199 Dollar auf 219 Dollar geklettert. Wer dazu noch ein Dock für seine Pocket will, muss weitere 99 Dollar in die Hand nehmen. Die Auslieferung dürfte allerdings auf sich warten lassen, je nach Bestelldatum muss man nach aktuellem Stand bis ins Jahr 2023 warten.