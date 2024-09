Amazon wegen irreführender Preisangaben verklagt

Der Onlinehändler Amazon sieht sich mit einer neuen Sammelklage konfrontiert, die dem Unternehmen Täuschung bei der Preisgestaltung für seine Fire TVs vorwirft. Die Klage wurde im US-Bundesstaat Washington eingereicht und wirft Amazon vor, künstlich hohe Listenpreise für seine Fire TVs angegeben zu haben, um Rabatte größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren.

Irreführender Preisangaben

Laut der Klage habe Amazon angeblich „falsche Listenpreise“ für seine Fire TVs verwendet, um Kunden zum Kauf zu bewegen. Diese Preise sollen teilweise schon seit einem Jahr oder länger nicht mehr in Verwendung gewesen sein. Dadurch hätten Kunden mehr ausgegeben, als sie es ohne die vermeintlichen Rabattaktionen getan hätten.

Zudem sollen wichtige Informationen, wie die genaue Dauer der Rabattaktionen, nicht ausreichend offengelegt worden sein. Die Kläger sehen hierin einen Verstoß gegen lokale Verbraucherschutzgesetze, die unfaire Geschäftspraktiken verbieten.

Forderungen und ähnliche Fälle

Kläger in dem Verfahren ist David Ramirez, der neben Schadensersatz auch eine gerichtliche Anordnung anstrebt, die Amazon daran hindern soll, diese Praxis fortzuführen.

Die Klage bezieht sich außerdem auf einen ähnlichen Fall aus Kalifornien aus dem Jahr 2021. Damals wurde Amazon ebenfalls vorgeworfen, irreführende Listenpreise einzusetzen und so den Anschein zu erwecken, dass Produkte zuvor von einem anderen Verkäufer zu einem höheren Preis angeboten wurden.

In einigen Fällen habe Amazon dabei unzureichend offengelegt, dass diese Vergleichspreise nicht zwangsläufig auch den aktuellen Markt- bzw. Einzelhandelspreis widerspiegelten. Dies ist ebenfalls Bestandteil der aktuellen Vorwürfe in der Klage.

In dem Verfahren von 2021 wurde Amazon untersagt, in seiner Werbung falsche oder irreführende Listenpreise zu verwenden. Damals stimmte das Unternehmen einem Vergleich zu und zahlte rund zwei Millionen US-Dollar an Strafgeldern und Entschädigungen.

Amazon hat sich bislang nicht öffentlich zu den aktuellen Vorwürfen geäußert.