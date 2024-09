Angeteasert: Mickey 17, Culpa Tuya und Apples CURSES!

Zwar werden die Schlagzeilen derzeit vom Start der neuen iPhone-Modelle, der Freigabe der zahlreichen Softwareaktualisierungen Apples und den ersten Pressestimmen zu den neuen Hardware-Produkten aus Cupertino dominiert, die Entertainment-Kategorie soll allerdings auch in der Launchwoche des neuen iPhone-Modells nicht zu kurz kommen, ruft diese sich doch gerade mit mehreren neuen Trailern in Erinnerung.

Mickey 17

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon Ho, bekannt für preisgekrönte Filme wie „Parasite“, arbeitet derzeit an einem neuen Science-Fiction-Film mit dem Titel „Mickey 17“.

In der Hauptrolle spielt Robert Pattinson, der sich bereits in Filmen wie „The Batman“ und „Tenet“ bewährt hat. Der Film basiert auf dem Roman „Mickey 7“ von Edward Ashton und soll die Geschichte eines Klon-Arbeiters erzählen, der sich in einer ausweglosen Situation befindet. Pattinson Figur wird für eine Mission auf einem fernen Planeten rekrutiert, bei der sie wiederholt stirbt nur um dann als Klon zurückzukehren, um die Arbeit fortzusetzen. Eine schräge Geschichte mit vielversprechendem Trailer. Der Kinostart erfolgt am 31. Januar 2025.

CURSES!

Parallel dazu hat Apple TV+ den Trailer zur zweiten Staffel der Kinderserie „CURSES!“ veröffentlicht. Die animierte Abenteuerserie von DreamWorks Animation wird als eine Mischung aus Spannung und Familienabenteuer beschrieben. Die Geschichte dreht sich um die Familie Vanderhouven, die versucht, einen Fluch zu brechen, den ihre Vorfahren durch das Plündern antiker Artefakte ausgelöst haben.

In der neuen Staffel schließt sich der ehemals verfluchte Vater der Familie wieder an, doch irgendetwas scheint nicht in Ordnung mit ihm. Die Serie wird pünktlich zur Halloween-Saison am 4. Oktober 2024 auf Apple TV+ veröffentlicht und richtet sich hauptsächlich an ein junges Publikum.

Culpa Tuya

Prime Video hat einen ersten Teaser-Trailer zum kommenden spanischen Film „Culpa Tuya“ veröffentlicht. Der Film ist die Fortsetzung von „Culpa Mía“, welcher letztes Jahr Premiere feierte und sich als Überraschungserfolg entpuppte.

„Culpa Tuya“ erzählt die Geschichte der jungen Liebenden Noah und Nick, deren Beziehung durch äußere Einflüsse wie eine rachsüchtige Ex-Freundin und familiäre Spannungen auf die Probe gestellt wird. Der Film soll ab dem 27. Dezember 2024 auf Prime Video verfügbar sein.