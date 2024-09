Fire-TV-Fernseher mit AirPlay ab 199,99 Euro erhältlich

Amazon bietet seine Fire-TV-Fernseher seit vergangenem Jahr auch in Deutschland an. Momentan sind die Geräte drastisch im Preis gesenkt erhältlich. Der Versender bietet die verschiedenen Modelle bis zu 60 Prozent günstiger an. Beispielsweise bekommt man die Geräte der Fire TV-4-Serie Smart-TV mit 4K-Auflösung bereits ab 199,99 Euro statt der regulären 699,99 Euro. Die Topmodelle aus der Reihe Fire TV Omni QLED sind bereits ab 249,99 Euro erhältlich.

Wir haben im vergangenen Jahr am Beispiel des QLED-Topmodells einen ausführlichen Blick auf die Geräteserie geworfen. Die mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen und Qualitätsstufen erhältlichen Geräte bieten insbesondere im Rahmen der aktuellen Sonderaktion ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Omni-Serie mit entscheidenden Vorzügen

Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zwischen den Serien „Fire TV 4“ und „Fire TV Omni“ ist die Bildschirmtechnologie. In beiden Fällen wird 4K UHD unterstützt, allerdings kommt bei der Fire-TV-4-Serie ein gewöhnliches LED-Display zum Einsatz, während die Omni-Modelle mit einem QLED-Bildschirm arbeiten und über HDR10 und HLG auch Standards wie Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive und HDR10+ Gaming unterstützen. Bei den Omni-Modellen sind zudem von Haus aus Funktionen wie die Sprachsteuerung mit Alexa und die Verwendung als „Ambient-Bildschirm“ bei Nichtbenutzung der TV-Funktionen möglich. Letzteres macht den Bildschirm der Geräte zu einer Kombination aus digitalem Bilderrahmen und Info-Display. Diese Darstellung kann entweder manuell aktiviert werden oder automatisch durch einen integrierten Anwesenheitssensor gesteuert werden.

AirPlay „heimlich“ integriert

Wohl wegen seines Fokus auf das Fire-TV-Ökosystem hängt Amazon diese Tatsache nicht an die große Glocke, doch haben die Geräte auch Unterstützung für Apple AirPlay integriert. Diese Option lässt sich in den Einstellungen der Fernseher konfigurieren und aktivieren.