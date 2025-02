Amazon reduziert Fire TV Stick HD und verschiedene Kindle-Modelle

Amazon nimmt den anstehenden Valentinstag zum Anlass für seine nächste große Preisaktion. Unter dem Motto „Geräte zum Verlieben“ hat der Versender einen großen Teil seiner eigenen und der von seiner Tochterfirmen wie eero oder Blink angebotenen Hardware-Produkte im Preis gesenkt. Eine separate Erwähnung sind hier der Fire TV Stick und die Ebook-Reader für Kinder wert.

Mit dem Fire TV Stick HD hat Amazon inzwischen ja nur noch ein einziges Modell seiner TV-Empfangs-Sticks im Programm. Vielleicht erinnert ihr euch, im Oktober musste das Unternehmen aufgrund eines Patentstreits mit Nokia den Verkauf des Fire TV Stick 4K und des Fire TV Stick 4K Max einstellen.

Der normalerweise zum Preis von 44,99 € angebotene Fire TV Stick HD ist im Rahmen der Valentinstags-Aktion zum Sonderpreis von 29 € erhältlich. Der Empfangs-Stick für die HDMI Buchse unterstützt die Wiedergabe in Full HD und kommt mit einer Alexa-Fernbedienung im Gepäck.

Wer höhere Ansprüche an die Bildqualität hat, muss zum Fire TV Cube greifen. Dieser ist momentan ebenfalls im Preis reduziert und für 129 Euro statt normalerweise 159,99 Euro erhältlich. Hier ist eine Bildübertragung mit 4K Ultra HD möglich und zudem wird neben HDR10+ auch Dolby Vision unterstützt.

Aktuelle Modelle von Kindle und Kindle Paperwhite günstiger

Falls ihr über den Kauf eines neuen E-Book Readers nachdenkt, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Modelle des Kindle Kids und des Kindle Paperwhite Kids.

Der Kindle Kids wird gerade für 109,99 Euro statt 129,99 Euro angeboten und den Kindle Paperwhite Kids bekommt man für 154,99 Euro statt 179,99 Euro. Auf den ersten Blick ist eine Ersparnis hier gar nicht oder nur in geringem Maß gegeben, denn das Standardmodell des Kindle kostet regulär 109,99 Euro. Und der Kindle Paperwhite ist in der aktuellen Generation für 169,99 Euro zu haben. Allerdings bringen die Kids-Editionen versteckte Vorteile mit sich, von denen man, wenn man sich nicht an den bunten Hüllen stört, problemlos auch als Erwachsener profitieren kann.

Zunächst einmal sind hier hochwertige Hüllen für das Gerät ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus bietet Amazon bei diesen Geräten auch erweiterte Garantieleistungen an. Und wenn ihr dann noch Kinder habt, könnt ihr von einem kostenlosen Probeabonnement für Amazon Kids profitieren. Ausführlich haben wir die Vorteile dieser Kinderversionen in diesem Artikel beleuchtet.