VW will im März Elektroauto für 20.000 Euro vorstellen

Nicht nur bei Sonos, auch bei VW stehen größere Umstrukturierungen an. Der Automobilkonzern hat einen Drei-Phasen-Plan mit dem Slogan „Aufholen, Angreifen, Anführen“ veröffentlicht, mit dessen Hilfe er sich in Zukunft wieder wettbewerbsfähig präsentieren will. Die wichtigste Rolle dürfte dabei das Ziel spielen, künftig ein vollelektrisches Fahrzeug mit einem Basispreis von rund 20.000 Euro anzubieten.

Bis zur Markteinführung des elektrischen Einstiegsmodellsvon Volkswagen ist es aber noch ein ganzes Stück hin. Zunächst will das Unternehmen Anfang März eine Demo-Version des Autos präsentieren. Die Serienversion wird dann erst ab 2027 erhältlich sein.

Die VW-Chefs mit dem ID.3 GTX

Bis dahin wird vermutlich auch die Konkurrenz in diesem Segment nicht schlafen, beispielsweise hat Tesla schon mehrfach einen günstigen Kleinwagen angekündigt, der aller Wahrscheinlichkeit nach wohl tatsächlich irgendwann den Markt erreichen wird. Zudem zeigen sich europäische Autobauer wie Renault längst sehr aktiv in diesem Segment. Volkswagen gibt sich aber trotz der noch entfernt liegenden Markteinführung zuversichtlich. Mit diesem Preis sei das neue, vollelektrische Einstiegsmodell im wahrsten Sinne des Wortes als „Volkswagen“ zu bezeichnen. Der Volkswagen-Chef Thomas Schäfer sprach mit Blick auf das Projekt auch von der Champions League des Automobilbaus.

Neun neue VW-Modelle bis 2027

Es hat lange gedauert, bis man bei Volkswagen erkannt hat, dass die eigenen Elektrofahrzeuge auf ihrem jetzigen Preisniveau nicht konkurrenzfähig sind. Nach der neuen Devise des Unternehmens stellt preisgünstige Einstiegsmobilität eine der zentralen Säulen im Zukunftsplan der Marke dar.

Das neue Modell soll gemeinsam mit der Serienversion des „ID. 2all“ Teil einer neuen elektrischen Kleinwagen Familie des Konzerns sein. Bereits 2026 soll der „ID. 2all“ mit einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro als erster elektrischer Kleinwagen von Volkswagen erscheinen. Neben dem neuen Einstiegselektrofahrzeug von VW und dem „ID. 2all“ will der Konzern bis 2027 noch sieben weitere neue Modelle auf den Markt bringen.