Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Mai 2020

Manchmal scheinen die PR-Abteilungen einfach nur den Kommunikationsstart des Mitbewerbers abzuwarten. Nachdem Netflix sein neues Monatsprogramm ertsz vor wenigen Minuten kommuniziert hat – liefert nun auch der hierzulande populärste Video-Streaming-Dienst seine Katalog-Neuheiten für den kommenden Monat ab.

Amazon tritt im kommenden Monat mit 24 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter das neue Serienprojekt des „The Office“-Autors Greg Daniels, die neueste deutsche Amazon Original Serie mitten aus München und neue Geheimnisse rund um die Homecoming-Initiative.

Über das Amazon Original „UPLOAD“ schreibt der Online-Händler:

Nach „The Office“ und „Parks and Recreation“ kommt nun das neueste Serienprojekt des preisgekrönten Autors Greg Daniels. Die Sci-Fi-Comedyserie „UPLOAD“ spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Supermärkte zum Alltag gehören. Am außergewöhnlichsten ist aber, dass Menschen sich dafür entscheiden können, in ein virtuelles Leben nach dem Tod „geuploaded“ zu werden, wenn sie dem Tod nahe sind.