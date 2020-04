Video-Überblick: Die Netflix-Neuzugänge im Mai 2020

Netflix hat uns die Liste der für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge übermittelt. Insgesamt landen im Mai 49 neue Filme und Serien aus Eigenproduktion sowie 18 neue Lizenztitel in der digitalen Flatrate-Videothek.

Als Highlights hebt Netflix für den kommenden Monat unter anderem die Comedyserie „Spaceforce“ über die Gründung einer Weltraum-Armee als neuer Streitkraft des US-Militärs, die Science-Fiction-Serie „Snowpiercer“ und die modernisierte Version der Seifenoper „Denver-Clan“ hervor.

In der Miniserie Hollywood erzählen Ryan Murphy und Ian Brennan die Geschichte aufstrebender Schauspieler in einem Hollywood kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Hollywood startet am 1. Mai. In Space Force wird das Leben des Vier-Sterne-General Mark R. Naird (Steve Carell) ab dem 29. Mai auf den Kopf gestellt, als er plötzlich die sechste Teilstreitkraft der USA, Space Force, leiten soll.

Im Netflix Film Die Turteltauben müssen Kumail Nanjiani und Issa Rae einen Mord aufklären, für den sie verantwortlich gemacht wurden. Die rasante und witzige Jagd nach der Wahrheit beginnt am 22. Mai – exklusiv auf Netflix.