Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im März 2020

Der März steht vor der Tür. Netflix hat seine Liste bereits kommuniziert, das ZDF die anstehenden Mediathek-Highlights genannt – nun liefert auch der hierzulande populärste Video-Streaming-Dienst sein Programm für den kommenden Monat ab.

Amazon tritt im kommenden Monat mit 22 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter anderem die neue Reality-Show „Making The Cut“, die finale Episode der ersten Staffel „STAR TREK: PICARD“ und der Grusel-Thriller „Midsommar“.

Über das Amazon Original Making The Cut schreibt der Online-Händler:

Im Amazon Original Making The Cut sucht das legendären Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn nach dem nächsten globalen Modelabel. 12 talentierte Unternehmer und Designer aus der ganzen Welt kämpfen in den Modemetropolen New York, Paris und Tokio darum, mit ihren aufstrebenden Labeln eine starbesetzte Jury von ihren Qualitäten zu überzeugen und den großen, weltweiten Durchbruch zu schaffen.