Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im April 2023

Nach Netflix und dem ZDF hat jetzt auch Amazon Prime Video sein Programm für den Monat April veröffentlicht.

Die folgenden Serien und Filme werden in den kommenden Wochen bei Prime Video ergänzt, als Highlights präsentiert der Videodienst dabei die Action-Serie Citadel, neue Staffel von LOL: Last One Laughing, den Thriller Dead Ringers und die finale Staffel der Erfolgsserie The Marvellous Mrs. Maisel.

Citadel

Vor acht Jahren fiel Citadel. Die unabhängige globale Spionageagentur, die für die Sicherheit aller Menschen sorgen sollte, wurde von Agenten von Manticore zerstört, einem mächtigen Syndikat, das die Welt aus dem Verborgenen heraus manipuliert. Mit dem Fall von Citadel wurden die Erinnerungen der Eliteagenten Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ausgelöscht, nachdem sie nur knapp mit dem Leben davonkamen. Seitdem leben sie im Verborgenen und bauen sich unter neuen Identitäten ein neues Leben auf, ohne sich ihrer Vergangenheit bewusst zu sein. Bis Mason eines Nachts von seinem ehemaligen Citadel-Kollegen Bernard Orlick (Stanley Tucci) aufgespürt wird, der dringend seine Hilfe benötigt, um Manticore an der Errichtung einer neuen Weltordnung zu hindern.

The Marvellous Mrs. Maisel

Midge Maisel ist dem erträumten Erfolg näher als je zuvor, nur um festzustellen, dass „näher als je zuvor" immer noch sehr weit entfernt ist. Die epische, urkomische und emotionale letzte Staffel führt Zuschauer für einen spektakulären Abschied durch die Zeit, trifft dabei auf einige bekannte Gesichter – darunter Milo Ventimiglia und Kelly Bishop.

Dead Ringers

Dead Ringers ist eine moderne Version des Thrillers von David Cronenberg aus dem Jahr 1988 die Grenzen der medizinischen Ethik. Rachel Weisz spielt die beiden Hauptrollen von Elliot und Beverly Mantle – Zwillinge, die alles miteinander teilen: Drogen, Liebhaber und den unbändigen Willen, alles zu tun, was nötig ist. Dabei scheuen sie nicht, die Grenzen der medizinischen Ethik zu überschreiten, um antiquierte Praktiken in Frage zu stellen und die Gesundheitsfürsorge für Frauen an die Spitze zu bringen.

Neue Serien und Staffeln auf Prime Video:

Neue Filme auf Prime Video: