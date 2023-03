Apple stellt Update auf macOS Ventura 13.3 bereit

Apple nennt im Zusammenhang mit der neuen macOS-Version auch ein paar konkrete Fehlerbehebungen. So wurde unter anderem ein Fehler korrigiert, aufgrund dessen Trackpadgesten möglicherweise nicht zuverlässig funktioniert haben. Darüber hinaus haben Beta-Testern schon im Vorfeld der Veröffentlichung berichtet, dass macOS 13.3 ein Problem mit Freigaben über SMB behebt. Ob Apple darüber hinaus weitere der teils seit mehreren Versionen von macOS vorhandenen Ärgernisse und Fehler behoben hat, werden Anwenderberichte in den nächsten Tagen zeigen.

Darüber hinaus sind wie unter iOS auch auf dem Mac die Karten in Apples Wetter-App fortan für die Unterstützung von VoiceOver optimiert und in den Bedienungshilfen wurde die Option hinzugefügt, dass Videoinhalte mit wiederholt flackerndem oder Stroboskoplicht automatisch abgedunkelt werden.

