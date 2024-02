Apple Vision Pro unterm Messer: „Die Leistung eines Mac auf der Nase“

Die Reparaturspezialisten von ifixit haben sich die Apple Vision Pro vorgenommen. Die seit Freitag erhältliche Apple-Brille mag zwar von ihrer grundsätzlichen Idee und dem damit verbundenen Blick auf die Zukunft umstritten sein, aus technischer Sicht handelt es sich ohne Frage jedoch um ein bemerkenswertes Produkt, das eine eingehende Betrachtung verdient.

Die Komplexität der Apple Vision Pro ist dann auch der Grund dafür, dass ifixit mehr Zeit für eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Datenbrille benötigt. Im jetzt verfügbaren ersten Teil der Analyse liegt der Fokus auf der Zusammensetzung der einzelnen Komponenten. In den kommenden Tagen dürft ihr dann eine weitere Veröffentlichung erwarten, in deren Rahmen ifixit weitere Details rund um das optische System und die verbauten Prozessoren verspricht. Schließlich trägt man hier einen kleinen Computer auf der Nase, der neben Apples M2-Prozessor auch noch einen weiteren, neuen Prozessor mit Namen R1 an Bord hat, der speziell auf die Verarbeitung der Kamera- und Sensordaten der Vision Pro ausgerichtet ist.

Über den mit der Apple-Brille gelieferten externen Akku wurde ja bereits einiges gesagt. Dessen sattes Gewicht von 353 Gramm dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass Apple sich dafür entschieden hat, den Trägern der Brille die Stromversorgung nicht auch noch mit auf den Kopf zu schnallen. Mit 35,9 Wattstunden liefert dieser Akku die doppelte Leistung eines iPhone 15 Pro (17,3 Wh).

Kritik am Akku und der „EyeSight“-Darstellung

Apple konnte bislang allerdings nicht begründen, warum der Akku nicht mit einer USB-C-Buchse ausgestattet ist, sondern auf eine proprietäre, an den Lightning-Standard erinnernde Steckverbindung setzt. So kann man die Vision Pro nicht mit eventuell schon vorhandenen Zusatzakkus betreiben, sondern muss zwingend das von Apple im Einzelkauf für stolze 199 Dollar angebotene Apple-Zubehör verwenden.

Bei Apples nach außen gerichtetem „EyeSight-Display“ der Vision Pro schließt sich ifixit der Kritik an, die auch schon von einem Teil der ersten Tester der Brille zu hören war. Das Bild der nach außen projizierten Augen des Trägers wirkt unwirklich und wie durch Rauchglas betrachtet, zudem sorge dieses Feature für einen erheblichen Mehraufwand und entsprechend auch mehr potenziellen Fehlerquellen.

„Wahnsinnig ehrgeiziges Projekt“

Alles in allem sei die Apple Vision Pro allerdings ein wahnsinnig ehrgeiziges Produkt, das trotz aller berechtigten Skepsis und Kritik einen Meilenstein in diesem Produktbereich darstelle.