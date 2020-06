Amazon Prime auch über Monatsrechnung verfügbar

Amazon baut seine Rechnungskauf-Option weiter aus. Kunden in Deutschland und Österreich können jetzt auch ihre Prime-Mitgliedschaft per Monatsrechnung begleichen. Was hierzulande weitgehend unbekannt ist: Das Prime-Abo steht nicht nur für das ganze Jahr zur Verfügung, sondern kann auch auf Monatsbasis für jeweils 7,99 Euro beglichen werden. Den Abrechnungsmodus können Kunden auf ihre Prime-Mitgliedsseite ändern.

Amazon bietet die Monatsabrechnung kostenfrei an. Kunden erhalten dann stets zu Beginn des nächsten Monats den Hinweis auf die Bereitstellung der Rechnung. Darin enthalten sind alle im Vormonat getätigten Käufe und wenn aktiviert auch der Prime-Betrag. Der ausstehende Betrag kann als Alternative zur Kreditkarte dann innerhalb von zwei Wochen per Banküberweisung beglichen werden.

Das monatliche Prime-Abo könnte insbesondere auch dann interessant sein, wenn man auf spezielle Angebote aus ist und/oder so wie heute verfügbar nur für Prime-Abonnenten angebotene Filme oder Artikel haben will. Allerdings heißt es dann genau rechnen, denn schon nach acht Einzelmonaten hat man die 69 Euro bezahlt, die sonst als Jahresbetrag für Prime anfallen.