Amazon-Kreditkarte wieder mit 40-Euro-Startgutschrift

Im Februar mussten wir von massiven Problemen bei der Abwicklung der Amazon-Kreditkarten durch die Landesbank Berlin berichten. Ein Systemwechsel sorgte dafür, dass Nutzer teils über Wochen hinweg nur eingeschränkt Zugang zu ihren Konten hatten. Jetzt scheint die Bank wieder bereit für neue Kunden und bietet eine Startgutschrift in Höhe von 40 Euro bei Bestellung einer Prime-Kreditkarte.

Die Amazon-Kreditkarte bietet zumindest für Kunden, die regelmäßig online bestellen, ein attraktives Plus. Unabhängig von der Startgutschrift lässt sich die Visa-Karte kostenfrei nutzen und wirft dabei ähnlich wie die Apple Card in den USA noch Bonus ab. Einkäufe bei Amazon werden mit 3 Prozent in Form von Bonuspunkten vergütet, für Käufe außerhalb von Amazon gibt es immerhin noch ein halbes Prozent zurück.

Aber aufgepasst: Die oben genannten Konditionen gelten nur für Prime-Mitglieder. Kunden ohne Prime-Abo bezahlen ab dem zweiten Jahr jährlich 19,99 Euro und erhalten zudem nur 2 Prozent Guthaben auf Einkäufe bei Amazon.