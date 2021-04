Amazon Photos für Mac: Kostenloses Backup für Prime-Kunden

Amazon-Kunden, die ohnehin die 69 Euro für die jährliche Prime-Mitgliedschaft ausgeben, sollten das kostenlose Foto-Backup des Online-Händlers in Anspruch nehmen. Was viele Prime-Kunden nicht auf dem Radar haben: Amazon bietet euch unbegrenzt viel Foto-Speicherplatz und eine Mac-Anwendung zum Managen von Uploads und zur Verwaltung von Bibliotheken und Alben an.

Erstes Updates nach fast einem Jahr

Die sogenannte Amazon Photos-App hat jetzt ihr erstes Update seit dem vergangenen Sommer spendiert bekommen. Dieses ist auf Anfang März datiert, wird aber erst seit wenigen Tagen unter den aktiven Nutzern der Anwendung ausgerollt. Die Wartungs-Aktualisierung kümmert sich um die üblichen Fehlerbehebungen, eine verbesserte Tastatur-Navigation und verspricht den Upload von großen Dateien zu optimieren.

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos

Für eure Bilder bietet Amazon Unbegrenzt viel Speicherplatz an, der sich für ein zusätzliches Off-Site-Backup anbietet und, solltet ihr Prime-Mitglied sein, genutzt werden sollte. Im Notfall habt ihr so immer ein zusätzliches Backup eurer Bilder zur Hand.

Auch Video-Dateien lassen sich bei Amazon sichern, hier beschränkt der Online-Händler den Speicherplatz allerdings auf 5 GB. Im Video-Bereich unterstützt Amazon Photos Formate vom Typ MP4, QuickTime, AVI, MTS, MPG, ASF, WMV, Flash, HEIF, HEVC und OGG. Was Fotos angeht werden JPEG-, BMP-, PNG- und GIF-Dateien, die meisten TIFF-, HEIF-, HEVC- und HEIC-Dateien sowie einige Dateien im RAW-Format akzeptiert. Welche RAW-Dateitypen dabei gesichert werden können, könnt ihr in dieser Übersicht nachlesen.

Geteilte Alben sind möglich

Hat man die eigene Bild-Sammlung einmal bei Amazon hochgeladen, lassen sich Foto-Alben und einzelne Bilder über individuelle Links mit Freunden, Kollegen und Bekannten als Download oder DIA-Show teilen.