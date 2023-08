Jackery Explorer 300 Plus: Neue Kompakt-Powerstation zur IFA

Jackery, einer der beliebtesten Anbieter portabler Stromspeicher, hat im Vorfeld der Berliner Funkausstellung IFA auf die wichtigste Messeneuheit des Unternehmens aufmerksam gemacht.

US-Version: 40 Watt Mini-Solarmodul und der Jackery Explorer 300 Plus

Sieben Jahre nachdem Jackery die weltweit erste, tragbare Lithium-Powerstation auf den Markt gebracht hat, wird der IFA-Fokus in diesem Jahr auf dem Ausbau der Explorer Plus-Linie liegen. Geplant ist die Vorstellung der handlichen LiFePO4-Powerstation Jackery Explorer 300 Plus.

Portfolio mit Explorer, Pro und Plus

Kurz zum aktuellen Stand: Jackery bietet derzeit mehrere tragbare Powerstations mit unterschiedlichen technischen Ausstattungen an:

Jackery Explorer 1000 | 500 | 240

200 W bis 1000 W Leistung, Lithium-Ionen

299 Euro bis 1249 Euro

200 W bis 1000 W Leistung, Lithium-Ionen 299 Euro bis 1249 Euro Jackery Explorer Pro 2000 | 1500 | 1000

1000 W bis 2200 W Leistung, Lithium-Ionen, Farb-LCD

1.299 Euro bis 2.299 Euro

1000 W bis 2200 W Leistung, Lithium-Ionen, Farb-LCD 1.299 Euro bis 2.299 Euro Jackery Explorer Plus 2000

3000 W Leistung, LiFePO4, Farb-LCD, App-Stueerung

2.299 Euro

Jackery Explorer 300 Plus

Die Plus-Serie soll nun um den Jackery Explorer 300 Plus ergänzt werden. Die Kompakt-Powerstation wird, wie alle Modelle des Anbieters, in zwei Ausführungen angeboten. Einzeln und zudem auch in Kombination mit einer PV-Ladeoption als so genannter Solargenerator.

Solargenerator 300 Plus 40W Mini: Das EU-Modell wird ähnlich aussehen

Einzeln soll die „Jackery Explorer 300 Plus“ für 349 Euro verkauft werden. In Kombination mit einem faltbarem, 40 Watt Mini-Solarmodul wir es das neue Modell als „Solargenerator 300 Plus 40W Mini“ für 449 Euro geben.

Dabei plant Jackery mit dem Verkauf über den hauseigenen Online Store und den Online-Händler Amazon bereits am 1. September, also direkt zum Messeauftakt zu starten.

Noch keine technischen Spezifikationen

Die genauen technischen Spezifikationen stehen derzeit noch aus, erste Bilder im Netz zeigen den Jackery Explorer 300 Plus aber bereits und scheinen auf vier USB-Anschlüsse, Beleuchtung und Steckdose hindeuten. Auf Rückfrage bestätigt Jackery ifun.de gegenüber die Authentizität der in unserem Artikel eingebetteten Grafiken, gibt aber an, dass es sich dabei noch nicht um das „Endprodukt für den EU Markt“ handelt. Sobald die offiziellen Produkt-Spezifikationen vorliegen, melden wir uns erneut.

Solargenerator 300 Plus 40W Mini: Üppiger Lieferumfang