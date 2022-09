Amazon macht Echo Show 15 zum Fire-TV-Player und bringt Alexa-Sprachfernbedienung Pro

An neuen Tasten ist zum einen eine Kopfhörertaste zum schnellen Aufrufen des Bluetooth-Menüs und der Kopplungsoptionen hinzugekommen. Zudem verfügt die Alexa-Sprachfernbedienung Pro jetzt über zwei programmierbare Tasten, die sich weitgehend frei belegen lassen. Als Beispiele führt Amazon den direkten Zugriff auf Lieblingssender, Apps oder auch hinterlegte Alexa-Befehle wie etwa das Schalten von Smarthome-Funktionen oder den Aufruf des Wetterberichts an.

Die Beleuchtung der Tasten wird bei Bewegung der Fernbedienung aktiviert und sorgt für zusätzlichen Komfort bei der Verwendung in abgedunkelten Räumen. Hat man die Alexa-Sprachfernbedienung Pro mal verlegt, so kann man mit dem Befehl „Alexa, finde meine Fernbedienung“ ein Tonsignal des Zubehörs aktivieren.

Generell ist die Wiedergabe von Videoinhalten auf dem Echo Show 15 ja bereits jetzt möglich, per Update will Amazon das Gerät allerdings zu einem vollwertigen Fire-TV-Player machen. Mit einem Fire-TV-Fernseher vergleichbar stehen dann tausende Filme und Serienepisoden zum direkten Abruf zur Verfügung. Amazon nennt als Beispiel die Wiedergabe von Inhalten von Diensten wie Prime Video, Netflix, Disney+ oder der ZDF Mediathek. Damit verbunden ist auch eine Sprachsteuerung analog zu den klassischen Fire-TV-Geräten möglich und man kann beispielsweise „Alexa, spiel Die Ringe der Macht“ sagen, um die Serie zu starten.

