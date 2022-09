MagentaZuhause Hybrid mit 5G: Markteinführung für Januar geplant

Bislang bietet die Telekom MagentaZuhause Hybrid ausschließlich in Kombination mit LTE gegen einen Aufpreis von 4,95 Euro an. In der neuen Version wird sofern verfügbar auch das deutlich leistungsfähigere LTE-Signal für die Erweiterung der Festnetz-Bandbreite herangezogen.

Trotz der Ausweitung des Tests nimmt die Telekom aktuell allerdings keine neuen Bewerbungen an, sondern wendet sich mit einer Einladung zunächst ausschließlich an jene Nutzer, die sich bereits für den „Friendly User Test“ Ende letzten Jahres gemeldet hatten und die Voraussetzungen für den neuen Anschluss erfüllen. Hardwareseitig ist hier zusätzlich zu einem Router vom Typ Speedport Smart 4 (das Plus-Modell kann nicht genutzt werden) ein 5G-Empfänger nötig, der im Rahmen des Tests für die ersten drei Monate kostenlos ist und dann mit 7,95 Euro monatlichem Mietpreis zu Buche schlägt.

Die Telekom will im Januar damit beginnen, ihre Hybrid-Festnetzanschlüsse mit 5G-Unterstützung zu vermarkten. Die Technologie wird bereits seit Ende vergangenen Jahres im engen Kreis getestet, von Oktober an soll die Markteinführung nun mit Unterstützung durch einen auf insgesamt 1.000 Teilnehmer ausgeweiteten Beta-Test vorbereitet werden.

