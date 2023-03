Amazon Kuiper: Starlink-Konkurrenz startet 2024

Wer aktuell auf eine Internetverbindung in entlegenen Regionen angewiesen ist, in denen weder Kupferkabel noch Glasfasern im Boden liegen und Mobilfunkmasten gerade so einen Sprachanruf handeln aber keine brauchbare Internetanbindung liefern können, der greift aktuell vor allem zum Satelliten-Internet Starlink.

Starlink für Wohnmobile: Internet auch während der Fahrt

Der Konzern des Multimilliardärs Elon Musk bietet mittlerweile mehrere Lösungen für die Nutzung von Satelliten-Internet auf Booten, in fahrenden Campern und in Ferienhäusern an, die in eher entlegenen Winkeln errichtet wurden.

Starlink ist nicht allein am Markt aktiv, der Satellitenbetreiber Eutelsat bietet etwa seinen konnect-Dienst an, dürfte aber der Dienstleister mit dem höchsten Bekanntheitsgrad sein. Dies könnte sich jedoch schon im kommenden Jahr ändern.

Amazon Kuiper soll 2024 starten

So hat Amazon heute an sein so genanntes Projekt Kuiper erinnert und die ersten Empfänger vorgestellt, die die Kommunikation mit Amazons Low-Earth-Orbit-Satelliten übernehmen sollen.

Der Onlinehändler betont besonderes Augenmerk auf die Kosten der Außenantennen gelegt zu haben. Die so genannten „Customer Terminals“ sollen mit ihren Fertigungskosten bei unter $400 pro Stück landen und Geschwindigkeiten von 400 Megabit pro Sekunde (Mbps) liefern können. Dabei wiegen die Standard-Außenantennen nur 2,5 Kilogramm, sind keine 3 Zentimeter dick und beschränken sich auf eine Fläche von unter 30 Quadratzentimetern.

Eine ultrakompakte Version soll gar mit einer Fläche von unter 20 Quadratzentimetern auskommen und mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm immer noch Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbps liefern.

Der grobe Zeitplan steht

Auch terminlich wird Amazon erstmals etwas konkreter. Die erste Satelliten-Prototypen sollen mit der Vulcan Centaur Rakete der United Launch Alliance (ULA) im Mai die Erde verlassen.

Die Massenfertigung der Satelliten soll dann Ende 2023 anlaufen. Die ersten Serien-Satelliten werden die Erde dann im ersten Halbjahr 2024 verlassen, später im selben Jahr soll dann der Internet-Dienst starten.

Langfristig soll Amazons Projekt Kuiper mehrere Millionen Kunden weltweit erreichen.