Spotify HiFi: Lossless-Option noch nicht abgeschrieben

Erstmals seit der Ankündigung des Musik-Streaming-Dienstes Spotify, eine eigenen Lossless-Option mit verlustfreien Musik-Streams noch im Jahr 2021 anbieten zu wollen, hat sich die Chefetage des Apple-Music-Konkurrenten aus Schweden nun zur verpassten Einführung des Features geäußert.

In einem Interview mit dem Podcast „Decoder“ hat Spotify Co-President Gustav Söderström Änderungen in der Branche dafür verantwortlich gemacht, warum Spotify als einziger der großen Musik-Streaming-Dienste noch keine verlustfreie Option anbietet.

Nachdem man die Funktion angekündigt habe, hätte sich die Branche „aus einer Reihe von Gründen geändert“. Zwar plane man weiterhin ein Premium-Option einzuführen, will dies aber so tun, dass „es für uns und für unsere Hörer Sinn macht“ so Söderström.

Im Gespräch unterstreicht der Top-Manager mehrfach, dass man sich den Veränderungen in der Branche anpassen musste, wird jedoch leider nicht konkreter und lässt offen, ob Preisverhandlungen mit den Labels oder andere Baustellen den Launch von Spotify HiFi in letzter Minute verhinderten.

Allerdings ist das Projekt noch nicht beerdigt. Geht es nach Söderström steht die Einführung eines verlustfreien Premium-Angebotes nach wie vor auf dem Programm, allerdings werden noch keine Zeitpunkte kommuniziert.

Man werde ein Premium-Angebot umsetzen, so viel steht für Söderström fest, gleichzeitig will man bei Spotify jedoch versuchen hier dann „etwas Eigenes und Einzigartiges zu schaffen“. Kommentieren könnte man die neue Marschrichtung jedoch noch nicht.

Auch in Sachen 3D-Audio will sich Söderström im Interview nicht festlegen lassen. Auch dazu werde er sich nicht äußern. Vielmehr sei 3D-Audio ein Thema, das sich Söderström für später aufheben möchte. Spotify HiFi soll jedoch kommen:

Okay, so there’s a Spotify HiFi lossless-type experience coming at some point?

Something is coming at some point. Yes.