Amazon-Kreditkarte: Massive Probleme bei Banking-Umstellung

Zahlreiche Inhaber einer Amazon-Kreditkarte können seit gestern nicht mehr auf ihr Kreditkartenkonto zugreifen. Hintergrund ist eine technische Umstellung bei der die Karte herausgebenden Landesbank Berlin. Offenbar zu geringe Server- und Hotline-Kapazitäten führten dazu, dass das Institut zeitweise gar nicht erreichbar war.

Die Zugangsprobleme halten auch heute noch an. Kunden tun wohl gut daran, die auf ihrer Seite im Rahmen der Umstellung notwendigen Maßnahmen noch ein oder zwei Tage aufzuschieben. Die Bank weist darauf hin, dass die Funktion der Amazon.de VISA Karte dadurch nicht eingeschränkt wird und diese wie gewohnt sowohl zur Zahlung als auch zum Sammeln von Punkten genutzt werden kann. Die sogenannte Erstregistrierung diene lediglich dem Login ins neue Kreditkarten-Banking und sei somit nicht zeitkritisch. Die dafür benötigten Benutzerdaten sollten Kartenbesitzern übrigens in Form einer Überweisung auf das Verrechnungskonto der Karte übermittelt worden sein.

Auf Basis diverser Leseranfragen diesbezüglich haben wir die LBB bezüglich der Probleme nachgehakt und die folgende Stellungnahme erhalten:

Wir haben vom 19. bis 26. Februar das Kreditkarten-Banking umgebaut und neue Funktionen hinzugefügt, z.B. einen stärkeren Passwortschutz, Banking in Echtzeit, die Option „temporäres Deaktivieren der Karte“, ein elektronisches Postfach, das Online-Einrichten der Wunsch-PIN und eine Funktion, mit der unsere Kundinnen und Kunden den Einsatz der Karte in bestimmten Ländern oder im Internet ausschließen können.

Die hohe Anzahl an Kundinnen und Kunden, die sich nun zeitgleich im neuen Kreditkarten-Banking registrieren wollen, hat zu einer vorübergehenden Überlastung der Systeme geführt. Entsprechend kommt es aktuell bei Anfragen an die Kunden-Hotline zu längeren Wartezeiten. Wir haben das Team der Kunden-Hotline aufgestockt, um die Fragen unserer Kunden schnellstmöglich beantworten zu können.

UPDATE: Wenn die Benutzerdaten nicht akzeptiert werden

Hier noch ein Hinweis für alle Nutzer, die Benutzername und Passwort für die Erstregistrierung per Überweisung erhalten haben. Falls die Daten nicht akzeptiert werden, schreibt mal alles in Großbuchstaben, das sollte klappen. Besten Dank an dieser Stelle für die Leserhinweise diesbezüglich.