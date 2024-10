Amazon-Hardware: Sonderpreise im Vorfeld der „Prime Day Deals“

Offiziell starten die Prime Deal Days bei Amazon ja erst nächste Woche. Zur Einstimmung hat Amazon selbst aber schon zahlreiche seiner eigenen Hardware-Produkte im Preis reduziert. Im Rahmen der bei solchen Aktionen üblichen Auswahl aus den verschiedenen Produktkategorien von Amazon ist erstmals auch die seit kurzer Zeit erhältliche Fire TV Soundbar mit Preisnachlass erhältlich.

Premiere für die Fire TV Soundbar

Fangen wir daher mit den Fire-TV-Produkten von Amazon an. Die Fire TV Soundbar wird hier mit 109,99 Euro anstelle der sonst üblichen 139,99 Euro gelistet. Lasst euch aber von dem Produktnamen nicht irritieren. Wir haben es in unserem Hands-on-Bericht bereits erwähnt. Weder findet sich hier ein Fire-TV-Player integriert, noch wird das Gerät mit dem Internet verbunden. Es handelt sich um eine reine Audioerweiterung für TV-Geräte.

Echo-Geräte ab 19,99 Euro

Auch bei den Echo-Geräten haben sich zum Teil bereits die für Prime-Aktionstage üblichen Preisreduzierungen eingestellt. Hier wird einmal mehr der Echo Pop mit einem Preis unter 20 Euro als Einstiegsmodell angepriesen.

Kindle-Reader: Hier kommt was Neues

Die Angebote bei den Kindle-Readern von Amazon sind bislang eher bescheiden. Hier findet sich aktuell lediglich der Kindle Scribe von 369,99 Euro auf 259,99 Euro reduziert. Allerdings würden wir hier momentan auch noch zu etwas Geduld raten.

Mit einer Neuvorstellung in dieser Produktkategorie ist quasi jeden Moment zu rechnen. Durch einen Patzer bei MediaMarkt wurde bereits bekannt, dass ein neues Modell des Kindle in den Startlöchern steht. Zudem listet Amazon die Standardversion seines E-Book-Readers derzeit als nicht verfügbar, was ebenfalls für einen Modellwechsel spricht.