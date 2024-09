Mediamarkt patzt: Neues Kindle-Modell kündigt sich an

Zwei Jahre nach der Vorstellung des aktuellen Modells steht bei Amazon offenbar eine neue Version des E-Book-Readers Kindle in den Startlöchern. Die spanische Niederlassung von MediaMarkt hat die Neuerscheinung versehentlich durchblicken lassen.

Amazon selbst „bestätigt“ das Ganze wenn man so will dadurch, dass sich der noch aktuelle Standard-Kindle bereits nicht mehr bestellen lässt. Auf der Produktseite wird der Hinweis „Derzeit nicht verfügbar“ angezeigt.

Während die von MediaMarkt versehentlich freigegebene Produktseite rasch wieder verschwunden ist, finden sich die dort veröffentlichten Details zu dem neuen Gerät im Kindle-Forum bei Reddit zusammengefasst. Weltbewegend sind die Neuerungen nicht, so dürfen sich Kindle-Käufer vor allem über eine längere Akku-Laufzeit und eine neue Gehäusefarbe freuen.

Vor allem mehr Akku-Laufzeit

Anstatt (oder zusätzlich zu) Blau wird der Kindle künftig in Grün und alternativ dazu wie gehabt in Schwarz erhältlich sein. Die Akku-Laufzeit erhöht sich offenbar um zwei Wochen von bislang sechs auf maximal acht Wochen. Zudem soll der weiterhin sechs Zoll große Bildschirm des Geräts um bis zu 25 Prozent heller leuchten können. Trotz der längeren Akku-Laufzeit wird das neue Kindle-Modell mit 154 Gramm minimal leichter als die bisherige Version. Preislich dürfte das Gerät hierzulande unverändert bei 99 Euro liegen. In Spanien sind die Kindle-Reader generell etwas teurer als bei uns, daher würden wir den dort genannten 119 Euro nicht allzu viel beimessen.

Vorstellung wohl zum Monatswechsel

Mit der offiziellen Präsentation wird zum Monatswechsel gerechnet. Die letzte Generation des Kindle hat Amazon am 13. September 2022 vorgestellt. Diesmal scheint Dienstag, der 1. Oktober der wahrscheinlichste Termin. Für gewöhnlich kann man die neuen Geräte bei Amazon dann direkt vorbestellen, mit der Auslieferung ist nach einer Wartezeit von zwei bis vier Wochen zu rechnen.

Anfang Oktober steht mit den „Prime Deal Days“ das nächste „Shopping-Event“ von Amazon an. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass ein direkt davor neu vorgestelltes Kindle-Modell hier gleich im Preis reduziert wird.