Vodafone will in Kürze 11 Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgen

Vodafone wirbt jetzt mit dem größten Glasfaser-Angebot in Deutschland. Auf Basis einer Kooperation mit der Telekom und dem Anbieter Deutsche Glasfaser will Vodafone künftig in der Lage sein, mehr als elf Millionen Haushalte in Deutschland mit Glasfaser zu versorgen.

Durch den Zusammenschluss der Infrastrukturen der beiden Kooperationspartner kann Vodafone bereits Glasfaser-Anschlüsse für 9,5 Millionen potenzielle Kunden vermitteln. Ergänzend dazu setzt Vodafone auf eigene Ausbauprojekte für mehr als eine halbe Million Haushalte und Unternehmen. Weitere 1,3 Millionen Haushalte steuert ein bereits seit dem vergangenen Jahr laufendes Gemeinschaftsprojekt zwischen Vodafone und dem aus den Niederlanden stammenden Breitbandanbieter Altice bei. Vodafone betont, dass das unter der eigenen Marke verfügbare Glasfaser-Angebot in Zukunft durch weitere Partnerschaften stetig wachsen soll.

Verfügbarkeitsabfrage für Vodafone Glasfaser

Privat- und Geschäftskunden können unter den folgenden Links den Ausbaustand von Vodafone Glasfaser abfragen:

Aktuell bieten sich dadurch neue Möglichkeiten für Kunden von Vodafone und ein wachsender Konkurrenzkampf könnte sich durchaus auch positiv auf die Preise für Endkunden auswirken. Konkret stehen angesichts dieser Ankündigung wohl erstmal keine zusätzlichen Anschlüsse zur Verfügung. Hierfür ist zunächst einmal das grundsätzliche Vorhandensein eines Hausanschlusses entscheidend, und nicht, wie viele verschiedene Anbieter und Tarife darüber verfügbar sind.

Vodafone ist eigenen Aussagen zufolge aktuell an rund 50 Ausbauprojekten beteiligt, bei denen gemeinsam mit Landkreisen, Kommunen, Städten und Gemeinden zusätzliche Hausanschlüsse gelegt werden sollen. Vodafone fährt hier nach dem auch von anderen Anbietern verfolgten Prinzip, dass die Kosten für den Hausanschluss bei einem Vertragsabschluss übernommen werden. Auf diese Weise sollen in den kommenden Jahren bis zu sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse entstehen.