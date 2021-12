Amazons E2-Cloud bietet jetzt Macs mit M1-Prozessoren an

Amazon ist derzeit der einzige Cloud-Anbieter, der in Verbindung mit einer Auswahl an Intel-, AMD- und Arm-basierten Prozessoren auch macOS unterstützt. Zielgruppe sind insbesondere Entwickler, die beim Erstellen von Anwendungen für Apple-Geräte leistungsfähige Testumgebungen benötigen.

Über Amazon E2 lässt sich jetzt auch M1-basierte Prozessorleistung buchen . Zunächst allerdings nur am Standort USA, dort ist die auf dem Mac mini M1 basierende Rechenleistung zum Start in zwei Regionen zunächst als „Vorschau“ verfügbar.

Insert

You are going to send email to