Weihnachten auf Apple TV+ mit Mariah Carey und Charlie Brown

Die Königin von Weihnachten sorgt mit diesem Special einmal mehr für Pure Weihnachtsfreude. Mariah performt ihr bezauberndes Originalstück „Fall in Love at Christmas“ mit Khalid und Kirk Franklin, chattet mit Zane Lowe von Apple Music und krönt das Special mit einem Weihnachtsklassiker.

Apple knüpft hier an die bereits im vergangenen Jahr ausgestrahlte erste Folge der exklusiv für Apple TV+ produzierten Weihnachtsshow der Sängerin an. Als besondere Gäste sind in diesem Jahr unter anderem Khalid und der Radio-DJ Zane Lowe mit dabei.

Insert

You are going to send email to