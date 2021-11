Amazon bringt Luftqualitäts-Sensor für Alexa-Geräte

Der Online-Händler Amazon hat heute den Verkaufsstart eines neuen Produktes angekündigt, das hervorragend zu dem Smart-Thermostat passt, das Amazon bereits mit der Präsentation der neuen Echo-Geräte am 28. September vorgestellt hat: Den Luftqualitäts-Sensor Smart Air Quality Monitor.

Dieser lässt sich ab sofort für 79,99 Euro vorbestellen und integriert die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen so in das Amazon Alexa Ökosystem.

Feinstaub, Kohlenmonoxid, VOCs, Temperatur und Feuchte

Hier misst der „Smart Air Quality Monitor“ zukünftig fünf unterschiedliche Werte, die dabei helfen sollen im Blick zu behalten, wie es um die Güte der Innenraumluft steht. Neben der Ermittlung der Luftfeuchtigkeit und der Überwachung der Temperatur, überwacht der „Smart Air Quality Monitor“ auch die Feinstaub-Sättingung (PM), das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) und die Menge an Kohlenmonoxid (CO).

Werte, die bei signifikanten Veränderungen Hinweis-Meldungen in der Amazon-App oder eine Sprach-Ankündigung auf einem der zum Haushalt gehörenden Echo-Geräte auslösen können.

Auf Geräten mit einem Display, also etwa in der Amazon-App auf dem iPhone oder einem aktiven Echo Show-Gerät können sich die Messwerte zudem im zeitlichen Verkauf darstellen lassen und geben so Aufschluss über äußere Einflüsse, wie etwa das hohe Autoaufkommen zur Rushhour.

Auslieferung ab 8. Dezember

Mit der Auslieferung des neuen „Smart Air Quality Monitor“ will Amazon ab dem 8. Dezember, also in einem guten Monat beginnen. Zudem sollen Alexa und Echo-Geräte die Besitzer des neuen Luftqualitäts-Sensoren mit Tipps zur Verbesserung der Luftqualität versorgen.

Das 120 Gramm schwere, 6,5 cm x 6,5 cm große Gerät besitzt WLAN- und Bluetooth-Modul, wird per Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt und ist mit allen Geräten der Echo-Familie kompatibel. Beim der Nutzung mit der offiziellen Alexa App wird mindestens Version 2021.16 zum Einsatz vorausgesetzt.