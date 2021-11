Alle Podcasts aus Spotify ausblenden: Die Hacker-Lösung spicetify

spicetify ist dabei kein Hexenwerk: Unter der Haube handelt es sich bei der Spotify-App lediglich um eine Web-Anwendung. In deren HTML-Quelltext greift spicetify ein und bearbeitet, was euch nicht gefällt.

Mit spicetify lässt sich Auftritt und Darstellung der Spotify-Applikation auf Mac, Linux- und Windows-Rechnern manipulieren und an den persönlichen Geschmack anpassen. Unter anderem kann spicetify alle Podcasts-Hinweise aus Spotify entfernen und die Spotify-App wieder in die eines reinen Musik-Streaming-Dienstes verwandeln.

