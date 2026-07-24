FlexiSpot PortaGo ausprobiert: Kompakt, leise und schnell verstaut

Mit dem PortaGo bietet FlexiSpot ein Walking Pad an, das sich vor allem an Nutzer richtet, die mehr Bewegung in ihren Arbeitsalltag bringen möchten. Dank seines klappbaren Designs soll sich das Laufband nach der Nutzung platzsparend verstauen lassen und auch im Homeoffice nicht dauerhaft im Weg stehen. Im Praxistest zeigt sich, dass dieses Konzept aufgeht. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass das PortaGo bewusst auf den Einsatz als Walking Pad ausgelegt ist und kein Ersatz für ein klassisches Laufband sein kann.

Kompakt verstaut, schnell einsatzbereit

Das wichtigste Merkmal des PortaGo beim Einsatz zu Hause oder im Büro ist aus unserer Sicht der Klappmechanismus. Zusammengeklappt benötigt das Walking Pad tatsächlich ausgesprochen wenig Platz. Dank integrierter Transportrollen lässt sich das rund 23 Kilogramm schwere Gerät problemlos zur Seite schieben oder unter einem Möbelstück verstauen.

Der federunterstützte Klappmechanismus funktioniert einfach und zuverlässig. Auch die Inbetriebnahme ist unkompliziert. Das Walking Pad wird aufgeklappt, mit der Steckdose verbunden und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

Angenehm leise im Arbeitsalltag

FlexiSpot setzt beim PortaGo auf einen bürstenlosen Motor und gibt eine maximale Lautstärke von weniger als 55 dB an. Im Alltag arbeitet das Gerät vergleichsweise leise.

Wir haben das PortaGo an einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausprobiert. Nach etwas Eingewöhnung kann man auch bei Geschwindigkeiten von bis zu 3 oder 4 km/h problemlos arbeiten, schreiben und auch telefonieren. Für den typischen Einsatz im Homeoffice bewegt sich das Walking Pad jedoch auf einem angenehm niedrigen Geräuschniveau.

Für Gehen statt Joggen konzipiert

Der Geschwindigkeitsbereich reicht von 1 bis 6 km/h. Damit eignet sich das PortaGo sowohl für gemütliches Gehen als auch für ein zügigeres Tempo. Wer allerdings ein Laufband zum Joggen sucht, sollte eher zu einem klassischen Modell greifen. Hier macht sich die mit 100 Zentimetern vergleichsweise kurze Lauffläche bemerkbar. Für Nutzer ab etwa 1,80 Meter Körpergröße ist dies insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten spürbar knapp.

Als Walking Pad erfüllt das PortaGo seinen Einsatzzweck sehr gut. Für höhere Geschwindigkeiten empfiehlt sich dagegen ein größeres, reguläres Laufband. Auch die Dämpfung passt gut zum vorgesehenen Einsatzzweck und vermittelt selbst bei längeren Gehphasen ein angenehmes Laufgefühl.

Fernbedienung statt Smartphone-App

Die Steuerung erfolgt vollständig über die mitgelieferte Fernbedienung. Neben einer frei wählbaren Geschwindigkeit stehen Programme mit Zielvorgaben für Zeit, Strecke oder Kalorienverbrauch zur Verfügung. Die Geschwindigkeit lässt sich dabei in Schritten von 0,5 km/h anpassen.

Ein sehr gut ablesbares Display informiert während des Trainings über Geschwindigkeit, Zeit, Distanz und Kalorienverbrauch. Die jeweiligen Werte wechseln automatisch, sodass alle wichtigen Informationen jederzeit im Blick bleiben.

Auf eine Smartphone-App verzichtet FlexiSpot allerdings vollständig. Für viele Nutzer dürfte das kein Nachteil sein, da sich das Walking Pad bewusst unkompliziert bedienen lässt. Wer seine Trainingseinheiten dokumentieren möchte, muss allerdings auf externe Lösungen zurückgreifen. Smartwatches oder smarte Ringe erfassen Schritte während der Arbeit am Schreibtisch oft nur eingeschränkt. Stattdessen muss die Uhr beispielsweise in der Hosentasche getragen oder ein Fitness-Tracker am Fußgelenk befestigt werden.

Pausezeiten beachten

Laut Hersteller sollte das PortaGo pro Nutzung nicht länger als 100 Minuten ohne Pause betrieben werden. Anschließend wird eine Abkühlphase von etwa 20 Minuten empfohlen. Bei der Verwendung im Homeoffice dürfte diese Vorgabe kaum ins Gewicht fallen. Wer das Walking Pad dagegen über längere Zeit am Stück einsetzen möchte, sollte diesen Hinweis berücksichtigen.

Kompakte Ergänzung zum Stehschreibtisch

Das neue Walking Pad richtet sich insbesondere an Menschen, die sich an langen Bürotagen mehr bewegen möchten. Das Gerät arbeitet angenehm leise, lässt sich schnell auf- und zusammenklappen und verschwindet nach der Nutzung platzsparend aus dem Blickfeld.

FlexiSpot bietet das PortaGo zur Vorbestellung für 269,99 Euro an. Mit dem Aktionscode FS7A8 lässt sich der Preis für begrenzte Zeit auf 248,39 Euro senken. Die Auslieferung soll Anfang August erfolgen. Als unverbindliche Preisempfehlung werden 299,99 Euro angegeben.