Shelly bietet neuen Dimmschalter mit Matter-Unterstützung an

Shelly baut sein Gen4-Portfolio weiter aus. Mit dem Dimmschalter Gen4 ist ein weiteres Gerät aus dieser Produktreihe erhältlich. Das Modul für den Unterputz-Einbau wird vom Hersteller zum Preis von 45,70 Euro angeboten.

Mit den Gen4-Geräten bietet Shelly Smarthome-Produkte an, die besonders auf eine möglichst breite Kompatibilität ausgelegt sind. Die Geräte können über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa eingebunden werden und unterstützen Verbindungen über WLAN, Bluetooth und Zigbee. Auf diese Weise sollen Anwender maximale Flexibilität bei der Integration der Geräte in ihre Installation erhalten.

Verwendung ohne Neutralleiter

Mit kompakten Abmessungen von 38,5 × 43,5 × 17 mm soll der neue Dimmschalter von Shelly auch in engen Unterputzdosen Platz finden. Die Verdrahtung kann mithilfe eines Klammersystems erfolgen und der Anschluss ist grundsätzlich auch ohne Neutralleiter möglich. Shelly weist in der Produktbeschreibung darauf hin, dass ergänzend ein zum Preis von 4,64 Euro erhältlicher Bypass-Widerstand nötig ist, wenn das Gerät ohne Neutralleiter betrieben wird und die angeschlossene Last unter 20 Watt liegt.

Grundsätzlich lassen sich mit dem Shelly Dimmschalter Gen4 dimmbare LED-Streifen bis 150 Watt, Glühbirnen bis 200 Watt und Halogenlampen bis 200 Watt sowie Eisenkern-Trafos mit Niedervolt-Glühlampen bis 200 VA oder dimmbare elektronische Trafos bis 200 Watt betreiben.

Mithilfe der Smart Control App von Shelly lässt sich einstellen, wie schnell das Licht auf Dimmvorgänge reagiert. Die grundlegenden Steuerungsfunfktionen stehen dank der Matter-Kompatibilität über alle gängigen Smarthome-Plattformen und die zugehörigen Sprachassistenten zur Verfügung.

Wachsendes Matter-Produktangebot

Shelly hat damit sein Angebot an mit Matter kompatiblen Gen4-Geräten auf insgesamt acht erweitert. Zuletzt kamen der Zweikanal-Schalter 2PM, der Energiemesser EM Mini und die Steckdosenleiste Power Strip hinzu. Schon seit einiger Zeit bietet Shelly die Schaltervarianten Shelly 1, Shelly 1 PM, Shelly 1 Mini und Shelly 1PM Mini als Matter-Versionen an.