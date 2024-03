AlphaESS VitaPower: All-in-One Balkonkraftwerk mit neuem Ansatz

Den Anbieter AlphaESS kennen wir bereits von seinen Solarlösungen und Powerstations. Im vergangenen Jahr haben wir uns etwa die BlackBee angeschaut, ein Stromspeicher, der als einer der ersten auch Lichtlösungen und mehrere induktive Ladeplätze für Mobilgeräte verbaute. Mit dem neuem VitaPower bietet AlphaESS nun auch ein All-in-One Balkonkraftwerk an – das im Marktvergleich etwas aus der Reihe tanzt.

Powerstation und intelligenter Balkonspeicher ohne weitere Abhängigkeiten

AlphaESS tanzt aus der Reihe

Grundsätzlich bearbeitet auch AlphaESS das gleiche Feld, um das sich derzeit nahezu alle Mitbewerber am Markt kümmern. Man setzt den Fokus auf Zwischenspeicher für Balkonkraftwerke, die dafür sorgen, dass die tagsüber geerntete Solarenergie nicht einfach im Netz verpufft, sondern mit maximaler Wirkung vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn Verbraucher in den eigenen vier Wänden auch Energie benötigen.

Lohnt sich das? Solarspeicher für Balkonkraftwerke

Im direkten Vergleich mit den am Markt verfügbaren Mitbewerbern macht die VitaPower hier mit mehreren Alleinstellungsmerkmalen auf sich aufmerksam, die ein Best-of der Konkurrenz in einem Produkt vereinen. Wie bei der PowerStream-Lösung von EcoFlow lässt sich die VitaPower auch als eigenständige Powerstation nutzen und somit in den Caravan auf einen sechswöchigen Campingurlaub nehmen.

Der Marktvergleich des Anbieter: Anker, EcoFlow und Zendure als Konkurrenten

Wechselrichter, Akku und Anschlüsse integriert

Was die beiden Anbieter unterscheidet: AlphaESS hat den Mikrowechselrichter in die VitaPower bereits integriert und benötigt keine zusätzliche Hardware, um an die Solaranlage auf dem Balkon angeschlossen werden zu können.

Damit ist die VitaPower eines der wenigen wirklichen All-in-One-Geräte und dazu noch eines, das mehrere USB-C-Anschlüsse (2x USB-A 18W, 2x USB-C 100W), drei AC-Steckdosen mit 1000 Watt und ein eigenes Display mitbringt.

AlphaESS VitaPower lässt sich auch unterwegs einsetzen

Wie die SolarFlow-Lösung von Zendure setzt auch AlphaESS auf Satellitensteckdosen, die zwischen die hungrigen Stromverbraucher der eigenen Wohnung geklemmt werden und dem Zwischenspeicher auf dem Balkon signalisieren, wann etwa die Waschmaschine ans Netz geht, damit sich dieser um eine Erhöhung der eingespeisten Energie kümmern kann.

Zwischen anderen Betriebsmodi, etwa der Priorisierung der Ladung des Akkus, lässt sich über die begleitende iPhone-Applikation wechseln.

Bis zu 2000 W Ausgangsleistung

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die maximale Ausgangsleistung von bis zu 2000 Watt. Im Gegensatz zu fast allen anderen Anbietern, die ihre Geräte hart auf maximal 600 Watt beziehungsweise 800 Watt gedeckelt haben, vertreibt zwar auch AlphaESS die VitaPower mit einer werkseitigen Voreinstellung von 800 Watt, lässt aber Raum nach oben und kann bei Bedarf bis zu 2000 Watt abgeben. Der Anbieter will damit auch langfristig flexibel bleiben, um auf erneut wechselnde Vorgaben des Gesetzgebers und spezielle Off-Grid-Anforderungen reagieren zu können.

Die VitaPower integriert bereits einen Akku mit 1.024 Wattstunden und stellt bei Bedarf zusätzliche Akkumodule zur Verfügung, die die Gesamtkapazität auf bis zu 6.144 Wattstunden erhöhen können. Die Box wiegt knappe 20 Kilo, misst 43 cm x 21 cm x 32 cm und versteht sich auf eine Gesamteingangsleistung von bis zu 1200W (60V/32A), also 600 Watt pro Port.

Auf dem Balkon werden die Solar-Panele direkt verbunden

Markteinführung für 899 Euro

Und auch preislich fällt die VitaPower, zumindest im Rahmen der jetzt angelaufenen Markteinführung, sehr attraktiv aus: Noch bis zum 30. April veranschlagt der Anbieter für die VitaPower 899 Euro. Mit einem zusätzlichen externen Akku, der die Kapazität auf 2048 Wattstunden bringt, kostet die VitaPower 1299 Euro.

Wohl auch, um die Nachfrage besser einschätzen zu können, setzt der Anbieter dafür auf eine Frühbucher-Aktion: wer sich die Sonderpreise sichern möchte, zahlt bis zum 30. April 100 Euro an und leistet die Restzahlung, sobald die Geräte am Mai in den Versand gehen.