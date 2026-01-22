Alogic bietet Touchscreen mit integriertem Mac-mini-Dock an

Mac mit Touchscreen gefällig? Der Hersteller Alogic bietet mit dem Aspekt Touch 32 einen neuen 32-Zoll-Monitor an, der sich auch per Touch-Eingaben bedienen lässt und als Docking-Station fungiert. In der Ausführung „Aspekt Omni Stand“ kann man zudem einen Mac mini direkt im Fuß des Monitors verstauen.

Laut Produktbeschreibung unterstützt das Display eine Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln und erreicht eine maximale Helligkeit 400 Nits. Die Darstellung deckt den sRGB-Farbraum vollständig und den DCI-P3-Farbraum zu großen Teilen ab.

Unterstützung für Multi-Touch und Stift

Über den kapazitiven Touchscreen lässt sich der Monitor ähnlich wie ein Tablet bedienen, dabei werden auch Eingaben mit mehreren Fingern zugleich unterstützt. Für macOS bietet der Hersteller spezielle Treiber an, mit denen sich die Gesten und Kurzbefehle anpassen lassen.

Optional kann auch ein spezieller Eingabestift mit dem Bildschirm verwendet werden, mit dessen Hilfe man das Gerät beispielsweise für Skizzen, Bildbearbeitung oder handschriftliche Notizen verwenden kann. Der von Alogic angebotene Active Stylus unterstützt 4.096 Druckstufen, um möglichst exakte und detaillierte Eingaben zu ermöglichen.

Wenn der Bildschirm über USB-C mit einem Computer verbunden ist, stehen auf der Rückseite des Monitors verschiedene Video- und Zubehöranschlüsse bereit. Neben HDMI und DisplayPort sind mehrere USB-C- und USB-A-Ports, ein Ethernet-Anschluss sowie eine Audio-Buchse integriert. Ein angeschlossenes Laptop kann über USB-C mit bis zu 90 Watt geladen werden.

Mac-mini-Integration im Standfuß

Uns hat vor allem die Option, den Monitor mit einer integrierten Aufnahme für den Mac mini M4 zu kaufen, auf das Gerät aufmerksam gemacht. Der Rechner wird dabei direkt im Fuß des Bildschirms platziert, was das ganze Setup sehr kompakt macht, die wichtigen Anschlüsse und Funktionen des Mac mini dennoch gut erreichbar hält.

Der Funktionsumfang spiegelt sich im Preis wider.. Wer den Alogic Aspekt Touch mit dem Omni Stand für den Mac mini will, muss knapp 2.000 Euro bezahlen. Regulär soll der Bildschirm in dieser Ausführung sogar 2.198 Euro kosten.