Plauderblume aus Super Mario Bros. Wonder: Neues Gadget von Nintendo

Nintendo wird die „Plauderblume“ aus dem Spiel „Super Mario Bros. Wonder“ demnächst auch als Hardware-Gadget zum Kauf anbieten. Das etwas merkwürdig anmutende Zubehör soll sich in Kürze zu einem noch unbekannten Preis vorbestellen lassen. Als Termin für den Verkaufsstart hat Nintendo den 12. März festgelegt.

Die deutsche Vorschauseite zu dem neuesten Nintendo-Zubehör ist bereits online. Deutsch ist auch eine der elf Sprachen, die von der „Plauderblume“ unterstützt werden. Der praktische Nutzen des Zubehörs dürfte eher eingeschränkt sein. In erster Linie stellt man sich damit ein Zubehör in die Wohnung, mit dem man vielleicht den einen oder anderen Fan von Super Mario beeindrucken kann.

Mit Blick auf den Funktionsumfang hat Nintendo bislang rausgelassen, dass die Plastikblume ungefähr zweimal pro Stunde von sich aus einen zufällig ausgewählten Spruch aufsagt. Wer mehr davon will, kann jederzeit auf die eine integrierte Taste drücken. Bezüglich der Inhalte des Gesprochenen muss man sich überraschen lassen. Teils erfährt man schlicht auch die aktuelle Uhrzeit, wobei man sich laut Nintendo darauf nicht unbedingt verlassen kann.

Wenn man genug von dem Geplapper hat, kann man die Uhr durch langes Drücken der Taste auch zum Schweigen bringen, wenn auch nur für unbestimmte Zeit. Zuverlässig Ruhe gibt es wohl nur, wenn man die Batterien entnimmt.

Erinnerungen an den Alarmo-Wecker

Durch die „Plauderblume“ darf man sich ein Stück weit an den Alarmo-Wecker von Nintendo erinnert fühlen, wobei dieser eindeutig mehr praktischen Nutzen hat. In erster Linie fungiert der Alarmo nämlich tatsächlich als Wecker, wenngleich er auch auf Bewegungen reagieren kann. Obendrauf wirbt Nintendo damit, dass der Alarmo auch die Schlafaktivität seines Besitzers im Auge behält und beispielsweise anzeigen kann, wie viel Zeit man im Bett verbracht hat.

