Netatmo ORIGINAL: Neue Kamera und neues Thermostat im Anmarsch

Der französische Hersteller Netatmo stellt Anfang 2026 gleich zwei überarbeitete Produktlinien vor: Sowohl im Bereich der Hausüberwachung als auch bei der Heizungssteuerung setzt das Unternehmen auf integrierte Funktionen, lokale Datenverarbeitung und eine stärkere Einbindung in bestehende Smart-Home-Systeme.

Das Wandthermostat startet heute, die Heizkörperthermostate folgen im Herbst

Smarte ORIGINAL-Außenkamera

Mit der smarten ORIGINAL-Außenkamera aktualisiert Netatmo sein Sicherheitsportfolio. Das Gerät vereint Kamera, LED-Flutlicht und Sirene in einem Gehäuse. Die Kamera zeichnet Videos in 2K+ HDR auf und deckt mit einem Weitwinkelobjektiv große Bereiche ab. Für Nachtaufnahmen kommt eine Infrarotfunktion zum Einsatz. Eine integrierte Sirene und ein dimmbares Flutlicht sollen nicht nur dokumentieren, sondern auch abschreckend wirken.

Für die Verbindung setzt Netatmo auf Dualband-WLAN mit mehreren Antennen, um auch im Außenbereich stabile Datenübertragung zu gewährleisten. Die intelligente Bewegungserkennung unterscheidet zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen. Dadurch sollen Nutzer nur dann benachrichtigt werden, wenn relevante Ereignisse auftreten. Einstellungen wie Alarmzonen und Reaktionsarten lassen sich individuell festlegen.

Videos werden lokal auf einer Speicherkarte gesichert und nicht automatisch in die Cloud übertragen. Der Zugriff erfolgt verschlüsselt über die zugehörige App. Ein optionaler Cloud-Speicher ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung aktiv. Der Marktstart ist für den Sommer 2026 geplant, der Preis liegt bei vergleichsweise teuren 249,99 Euro.

ORIGINAL-Thermostat spricht auch Matter

Parallel dazu erneuert Netatmo seine Heiztechnik. Das Thermostat ORIGINAL und die Smarten Heizkörperthermostate richten sich an Haushalte, die ihren Energieverbrauch gezielt steuern möchten. Das neue Thermostat verfügt über einen reduzierten Touchscreen und lässt sich sowohl kabelgebunden als auch kabellos installieren.

Über Zeitpläne, Geolokalisierung und automatische Anpassungen kann die Heizung bedarfsgerecht geregelt werden. Ergänzend ermöglichen smarte Heizkörperthermostate eine raumweise Steuerung. Ein zentraler Hub verbindet alle Komponenten und sorgt für die Integration in Smart-Home-Umgebungen. Unterstützt wird dabei auch der plattformübergreifende Standard Matter, der die Einbindung in verschiedene Ökosysteme erleichtert.

Das Thermostat ORIGINAL lässt sich ab sofort vorbestellen und wird im Februar ausgeliefert. Die Heizkörperthermostate folgen im Herbst 2026.