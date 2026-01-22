Heizkörperthermostate mit Matter ab Herbst
Netatmo ORIGINAL: Neue Kamera und neues Thermostat im Anmarsch
Der französische Hersteller Netatmo stellt Anfang 2026 gleich zwei überarbeitete Produktlinien vor: Sowohl im Bereich der Hausüberwachung als auch bei der Heizungssteuerung setzt das Unternehmen auf integrierte Funktionen, lokale Datenverarbeitung und eine stärkere Einbindung in bestehende Smart-Home-Systeme.
Das Wandthermostat startet heute, die Heizkörperthermostate folgen im Herbst
Smarte ORIGINAL-Außenkamera
Mit der smarten ORIGINAL-Außenkamera aktualisiert Netatmo sein Sicherheitsportfolio. Das Gerät vereint Kamera, LED-Flutlicht und Sirene in einem Gehäuse. Die Kamera zeichnet Videos in 2K+ HDR auf und deckt mit einem Weitwinkelobjektiv große Bereiche ab. Für Nachtaufnahmen kommt eine Infrarotfunktion zum Einsatz. Eine integrierte Sirene und ein dimmbares Flutlicht sollen nicht nur dokumentieren, sondern auch abschreckend wirken.
Für die Verbindung setzt Netatmo auf Dualband-WLAN mit mehreren Antennen, um auch im Außenbereich stabile Datenübertragung zu gewährleisten. Die intelligente Bewegungserkennung unterscheidet zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen. Dadurch sollen Nutzer nur dann benachrichtigt werden, wenn relevante Ereignisse auftreten. Einstellungen wie Alarmzonen und Reaktionsarten lassen sich individuell festlegen.
Videos werden lokal auf einer Speicherkarte gesichert und nicht automatisch in die Cloud übertragen. Der Zugriff erfolgt verschlüsselt über die zugehörige App. Ein optionaler Cloud-Speicher ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung aktiv. Der Marktstart ist für den Sommer 2026 geplant, der Preis liegt bei vergleichsweise teuren 249,99 Euro.
ORIGINAL-Thermostat spricht auch Matter
Parallel dazu erneuert Netatmo seine Heiztechnik. Das Thermostat ORIGINAL und die Smarten Heizkörperthermostate richten sich an Haushalte, die ihren Energieverbrauch gezielt steuern möchten. Das neue Thermostat verfügt über einen reduzierten Touchscreen und lässt sich sowohl kabelgebunden als auch kabellos installieren.
Über Zeitpläne, Geolokalisierung und automatische Anpassungen kann die Heizung bedarfsgerecht geregelt werden. Ergänzend ermöglichen smarte Heizkörperthermostate eine raumweise Steuerung. Ein zentraler Hub verbindet alle Komponenten und sorgt für die Integration in Smart-Home-Umgebungen. Unterstützt wird dabei auch der plattformübergreifende Standard Matter, der die Einbindung in verschiedene Ökosysteme erleichtert.
Das Thermostat ORIGINAL lässt sich ab sofort vorbestellen und wird im Februar ausgeliefert. Die Heizkörperthermostate folgen im Herbst 2026.
ich frage mich nur wann die neue Doorbell raus kommt? die alte wurde vom markt genommen und wird nur noch bis 2029 unterstützt.
Und was ist da jetzt an der Kamera neu? Ok, warten wir mal bis zur vollständigen Vorstellung. Ein besserer WLan Baustein wäre echt klasse.
Das 2k und das HDR, hatten die vorher nicht
Kommt alles zu spät, habe gerade alles umgestellt
Nach dem ganzen immer wieder kehrendem Fiasko mit der Server Verfügbarkeit und ständig hängender App.
Bin ich als meine letzte Kamera den Geist aufgab woanders hin gewechselt.
Und bin mit der Entscheidung extrem zufrieden.
HomeKit Video kann die neue zwar nicht aber Preis Leistung ist um Welten besser.
Für das Geld habe ich 2x 4K Kameras bekommen.
Nie wieder eine Netatmo Kamera.
Hatte 2 Stück von der aktuell verlinkten Außenkamera…
Verdammt teuer, Andauert W-LAN Abbrüche, nach 2,5 Jahren beide Cams im Arsch.
Und ich sage genau das Gegenteil, sie funktionieren schon ewig lange und funktionieren auch vernünftig mit HomeKit
Das kann ich leider nur bestätigen, bei mir dasselbe. Absolut miserable WLAN Connection.
In weiß sieht die Kamera nochmal um einiges besser aus, und würde auf einer hellen Fassade weniger auffallen.
Finde die Kommunikation hier immer sehr unglücklich. Nein, die Thermostate unterstützen kein Matter, sondern lediglich der Hub
160€ für EINEN Thermostaten? Nicht schlecht.
schade, dass die homeassistant netatmo integration einfach nur kacke ist! hab per automation nen workaround mit alle 3min integration neu laden, damit die daten auch aktuell sind…
Wenn der Kram genauso lange hält wie die Rauchmelder, kann ich drauf verzichten.
Bei den Preisen könnte Qualität und Haltbarkeit besser sein.
Die Rauchmelder, die zehn Jahre halten sollen, sind nach 3 Jahren hinüber und die Wetterstation steigt dauernd aus. Das Einzige was augenscheinlich richtig funktioniert ist der CO-Melder.