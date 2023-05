Alle Videos: Die offizielle App zur WWDC 2023 ist da

Zehn Tage vor dem Auftakt der diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz hat Apple die offizielle Anwendung der jährlichen Veranstaltung aktualisiert und auf das anstehende Großereignis vorbereitet.

Die Anwendung, die für alle relevanten Apple-Plattformen verfügbar ist, also neben iPad, iPhone und Mac auch für den Apple TV, bietet mehr als nur einen Veranstaltungskalender und die schnelle Übersicht auf alle verfügbaren Sessions und Workshops die Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz anbieten wird.

Alle Videos im Überblick

So dient die Apple Developer Applikation auch als Videoarchiv, das die so genannten „Tech Talks“ der zurückliegenden Entwicklerkonferenzen jederzeit zum Abruf bereitstellt.

Dies ist wichtig, da Apple die zahlreichen Neuerungen in den unterschiedlichen Betriebssystemen im Laufe der vergangenen Jahre nicht mehr ganz so intensiv dokumentiert hat, wie noch in den frühen 2000er-Jahren üblich.

Oft sind die „Tech Talks“, die neue Systemfunktionen von iOS, macOS oder watchOS präsentieren, die wichtigsten Ressourcen auf die Entwickler zugreifen können, um die entsprechenden Features bestmöglich in eigene Projekte zu implementieren.

Meldungen bei wichtigen Neuigkeiten

Neben der Videoübersicht, die im Laufe der Konferenz wieder beträchtlich anwachsen wird, stellt die Apple Developer Applikation alle relevanten Informationen zur WWDC 2023 zur Verfügung, darunter auch die News aus Apples Entwicklerbereich developer.apple.com.

In der neuen Version 10.4 des kostenfreien Downloads lassen sich zudem Benachrichtigungen in vier Kategorien aktivieren, die über den persönlichen Entwickler-Account mit allen Geräten synchronisiert werden. Apple gibt an, sich in der neuesten Version um Fehlerbehebung und zahlreiche kleine Verbesserungen gekümmert zu haben. Zu diesen zählt etwa auch ein neuer Teilen-Button in der Mac-App, mit dem sich Links zu ausgewählten Video-Sessions schnell kopieren oder weitergeben lassen.