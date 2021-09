Alle Mobilitätsdaten an einem Ort: Bundesrat nickt MD-Verordnung ab

So macht die Zustimmung des Bundesrates für die Mobilitätsdatenverordnung den Weg für den sogenannten Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) frei, auf dem sich zukünftig Daten zu Fahrplänen, Routen und Ticketpreisen von einer einheitlichen Plattform abrufen lassen sollen. Für Mobilitätsanbieter gibt es eine neu ausformulierte Bereitstellungspflicht von Daten, die jedoch erst Schritt-für-Schritt in Kraft treten wird, die erste Stufe jedoch schon zum 1. Januar 2022 zündet.

